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DKMP yemleme çalışmalarını sürdürüyor

BAYBURT HABERLERİ  | 08.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ağır kış şartlarının yaşandığı Bayburt’ta yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yiyecek bırakmaya devam ediyor.Bayburt’ta yaşanan ağır kış şartları nedeniyle yaban hayatta yiyecek bulmaya zorlanan hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ağır kış şartlarının yaşandığı Bayburt’ta yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yiyecek bırakmaya devam ediyor.
Bayburt’ta yaşanan ağır kış şartları nedeniyle yaban hayatta yiyecek bulmaya zorlanan hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması ve yaban hayvanları ile insan çatışmasının önüne geçilmesi maksadıyla yaban hayatında yemleme çalışmaları yapıldı. Yemleme çalışmalarıyla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonun da desteklenmesi amaçlanıyor.
Bayburt DKMP Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için müdürlüğümüz tarafından çok sayıda noktaya yemleme yapılmıştır. Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

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