Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'yı öpmesi olay oldu! 'Ne kadar istekli...'

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı sosyal medyada gündem oldu.

Kız arkadaşıyla plaj içinde dolaşan Nazlı Kayı, locaya dönünce Sabancı onu öpücüklerle karşıladı. Ancak bu anlarda Kayı biraz isteksizdi. Haliyle görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hacı Sabancı’nin sevgilisi Nazlı Kayı’yı öpmesiyle ilgili bazı kullanıcılar şu yorumları yaptı:

-Nazlı hanım ne kadar istekli.

-Adam kesin kızı üzmüş kendini affetirmeye çalışıyor.

-Kızın, "Öpme istemiyorum" diye bağırdığını buradan duyuyorum.

-Nazlı hanım, zor durumdaysanız göz kırpın.’

