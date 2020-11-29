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DNA testi istedi! Maradona'nın mezarı açılabilir

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

25 Kasım'da hayatını kaybeden Maradona ile ilgili olarak şok bir gelişme daha yaşandı. Ortaya çıkan bir sürpriz bir isim efsane futbolcunun mezarının açılıp otopsi yapılması için dilekçe verdi. Bu isim uzun yıllar Diego Armando Maradona'nın oğlu olduğu ispat etme savaşı veren 19 yaşındaki Santiago Lara.

DNA testi istedi! Maradona'nın mezarı açılabilir

Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından yaşanan şok gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Yine dünya gündemini sallayacak bir gelişme daha yaşandı.

Uzun yıllar Diego Armando Maradona'nın oğlu olduğu ispat etme savaşı veren 19 yaşındaki Santiago Lara, Maradona gömüldükten 24 saat geçemeden yeniden harekete geçti.

Avukatının aracılığı ile Santiago Aile Mahkemesi'ne dilekçe veren Lara, Maradona'nın cesedinin çıkarılıp otopsi yapılmasını istedi. Mahkemeye dilekçeyi sunan Avukat Jose Nunez, katıldığı televizyon programında cesedin otopsi için mezardan çıkarılıp DNA sonuçları açıklanana kadar adli morgda kalmasını talep ettiklerini söyledi.

Lara 2014 yılından bu yana Maradona'nın oğlu olduğunu ispat etmek için mücadele veriyor. Lara'nın garson olan annesi, 2006 yılında kendisi 13 yaşındayken karaciğer kanserinden hayatını kaybetti.

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Maradona'nın resmi olarak 5 çocuğu bulunuyor. Efsane isim 5 çocuktan ikisinin sonradan kendi çocukları olduğunu kabul etmişti. Santiago Lara katıldığı programda, annenin durumu ağırlaşmadan önce avukatlarına kendisinin Maradona'nın çocuğu olduğunu söylediğini belirtti.

Lara konuyla ilgili, "Benim için maddiyat bir şey ifade etmiyor. Sadece kim olduğumu öğrenmek istiyorum" dedi.


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