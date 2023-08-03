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DNA testiyle babası olduğunu ispatladığı patronunun mirasına ortak olmak için dava açtı

03.08.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yıllarca yanında hizmetçi olarak çalıştığı ev sahibinin babası olduğunu öğrenen kadının DNA testiyle bu iddiasını kanıtlaması sonrası mahkeme, ölen iş adamının mal varlığına tedbir koydu.

Turgutlu ilçesinde iş adamı Niyazi Üzmez'in evinde annesi ile birlikte uzun yıllar hizmetçi olarak çalışan Kalbiye Sağlam (72), gerçek babasının Niyazi Üzmez olduğunu öğrendi.

Annesinin Üzmez'den hamile kaldıktan sonra o dönemde fabrikada bekçi olarak çalışan biriyle evlendirildiği ve kendisi doğunca da bu kişinin nüfusuna kaydettirildiği bilgisine ulaşan Sağlam, öz babası olduğu iddiasıyla Üzmez hakkında Turgutlu Aile Mahkemesinde babalık davası açtı.

Dava süreci devam ederken 20 Şubat 2023'te hayatını kaybeden Niyazi Üzmez'in cenazesi toprağa verilmeden önce mahkeme kararıyla DNA örneği alınarak İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan test sonucu Kalbiye Sağlam'ın iddiası doğrulandı.

Test sonuçlarının Turgutlu Aile Mahkemesine iletilmesinin ardından Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesine mal varlığının tespiti davası açıldı. Mahkeme, temmuz ayında görülen duruşmada Niyazi Üzmez'in mal varlığına tedbir konulmasına karar verdi.

Avukat Varol Turbay, yaptığı açıklamada, Kalbiye Sağlam'ın yıllarca çalıştığı evde hizmet verdiği patronunun babası olduğunu öğrenmesinin ardından hukuki sürece başladıklarını, süreci yakından takip ederek DNA testi sürecini tamamladıklarını belirtti.

DNA testinin sonuçlanmasının ardından Sağlam için hizmetçi olduğu ev ile diğer malların mirasçısı olma hakkı doğduğunu söyleyen Turbay, Turgutlu Aile Mahkemesinde babalık davası sonuçlanmadan başvurdukları Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin test sonuçlarını göz önüne alarak Üzmez'in mal varlığına tedbir konulmasına karar verdiğine dikkati çekti.

Turbay, Niyazi Üzmez'in ölmeden önce babalığı kabul etmemesi nedeniyle de Turgutlu Asliye Mahkemesinde 720 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirterek, "Mahkemelerde birkaç celse sonunda Kalbiye Sağlam'ın maddi ve manevi haklarının teslim edilmesini bekliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hizmetçi Manisa Turgutlu iş adamı

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