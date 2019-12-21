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DOB Genel Müdürü Karahan dünyaevine girdi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 23:57 | Son Güncelleme

DOB Genel Müdürü Karahan dünyaevine girdi

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan, Gülce Akbaş ile hayatını birleştirdi.

Sheraton Otel'de düzenlenen törende, Murat Karahan ve Gülce Akbaş'ın nikahlarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Yayman, eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve aynı zamanda Karahan'ın dayısı Mukadder Sezgin, çiftin nikah şahidi oldu.

Karahan, dünyaevine, "Hayatımda hiç emin olmadığım kadar evet" diyerek girdi.

Nikahın ardından konuklar, Karahan çifti ile fotoğraf çektirdi.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tebrik telgrafı okundu.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ferden Çarıkçı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Rengim Gökmen, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, opera sanatçısı Hakan Aysev, sanatçı Sertab Erener, koreograf Merih Çimenciler, balet Tan Sağtürk, müzisyenler İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü ile sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ankara seğmen ekibi ve Aydın Kültür ve Dayanışma Derneği zeybek ekibi törende gösteri sundu.

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