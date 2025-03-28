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Behzat Uygur gelen mesajı ifşa etti! "Bırak bu işleri sanatını yap"

Behzat Uygur sosyal medya hesabından gündeme dair paylaşımlarda bulununca kendisine mesaj yağdı. Uygur bu paylaşımlardan birini ifşa ederek mesajı atan kişiyle dalga geçti.

Behzat Uygur gelen mesajı ifşa etti! "Bırak bu işleri sanatını yap"
Kubra Akalın

Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından gündeme dair paylaşımlarda bulunuluyor. Uygur'un paylaşımlarına zaman zaman eleştiri mesajları da geliyor.

Behzat Uygur son olarak kendisine gelen bir mesajı ifşa ederek ti'ye aldı. "Ülen tam ikna olacaktım" diyen Uygur'a gelen mesajda şunlar yazıyordu:

"Bırak bu işleri sanatını yap! Siyasete girme hele ki şu devlet karşıtı kişilerle anılmak Süheyl Uygur'un çocuğuna yakışmıyor."

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Behzat Uygur paylaşımında bu mesajı yayınlayarak "Devlet karşıtı? Tam ikna edecekti" dedi.

Behzat Uygur'un paylaşımına pek çok yorum da geldi.

Behzat Uygur, son dönemde Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanmasına tepkisiz kalmayan isimler arasındaydı. Uygur bu konuda paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Behzat Uygur
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