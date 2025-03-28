Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları'ndaki zamma tepki gösterdi! Güncel listeyi yayınlayıp sert çıktı! ''Bu nasıl şuursuzluk''

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Beyaz Karanfil, Kırgın Çiçekler, Zengin ve Yoksul, Babil, Alev Alev, Üç Kız Kardeş ve Sen Ağlama İstanbul gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Veda Yurtsever sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekti.

Televizyon ekranlarının yanı sıra tiyatro sahnesinde de boy gösteren Veda Yurtsever Devlet Tiyatroları'ndaki yeni ücret tarifesine tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu 1 Nisan'dan itibaren Devlet Tiyatroları'nda geçerli olacak fiyat listesini yayınlayıp ''Benim için bu zammın Devlet Hastanelerinin Özel Hastanelere, Devlet Okullarının Özel Kolej fiyatlarına yükseltilmesiyle hiçbir farkı yoktur. DT’nin kuruluş amacı “halka ucuza sanat” ulaştırmaktır. Alınan bu karar tamamiyle aslını inkardır.

'ÜCRETLERDE DÜZELTMEYE GİDİLMEZSE...'

''Böylece 31 yıldır hizmet ettiğim bu nadide kurumun arkasında durmamı sağlayan en büyük sebep de ortadan kalkmıştır. Kendi bireysel tepkimi göstermek boynumun borcudur. Ücretlerde düzeltmeye gidilmezse bu zalimliğe ortak olmayacağımı ve emeklilik dilekçemi sunacağımı bilgilerize sunarım'' ifadelerini kullandı.

Veda Yurtsever bir paylaşımda daha bulunarak; ''Dünden beri toparlayamıyorum zihnimi. Ülke yangın yeri malum, bu gündem karışıklığında oldu-bittiye getirilen Devlet Tiyatrosu bilet fiyatlarının uçuk artışı, ne huzur ne de Dünya Tiyatrolar Günü ‘nü kutlama hevesi bırakıyor insanda… Düşündükçe benim uykularım kaçıyor mesela, ne bileyim memur bi 4 kişilik aile bu zamlarla kaç kez gidebilir bir oyuna? Bir öğrencinin mesela eskiden en az 4 oyun izleyebiliyorken şimdi 1 oyunu izleyebilmesi bile hayal sanki. Yav geçtim bunları, salonu kategoriye ayırmak kimin aklına geldi de hemen onaylanıp koltuk sırasına göre fiyatlar belirlendi? 76 yıllık koca kurumda sınıfsal farklar yaratmak tarihte kimin adını lekeleyecek?

''BU NASIL BİR ŞUURSUZLUK''

O salonlarda herkes eşitlenirdi, kimin nerde oturacağını internet başındaki hızları ya da şansları belirlerdi. Şimdi ne olacak? Mesela Devlet Okulları’nda daha çok bağış yapanın çocuğu en öne mi oturacak? Bu nasıl bir zalimlik bu nasıl bir şuursuzluk, bu nasıl bir hak yeme arzusudur. 76 yıldır hedeflenen ‘daha ucuza, eşit koşullarda daha çok insana ulaşma, sanatı yaygınlaştırma’ ilkesi ne çabuk devriliverdi. Koşullar böyle giderse kurumun içinden ‘devlet’ kelimesini çıkarmak elzem olacaktır, zira bazı özel tiyatroların bilet fiyatları daha düşük bizimkinden. Ne yazsam içim soğumayacak, çok üzgünüm çok.''