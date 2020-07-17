YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor

Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.07.2020 13:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla Doç.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor. Bağlar ilçesinde bin 750 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı’nda asfaltlama, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarının startı verildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla Bağlar ilçesinde bulunan Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı’nda kapsamlı bir çalışma başlatarak yolu A’dan Z’ye yeniliyor. Uzun zamandır asfaltlama çalışması yürütülmeyen bin 750 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki bulvarda Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ilk etapta yolun tek yönünde tıraşlama ve refüj çalışması başlattı.

Asfaltlamanın ardından peyzaj çalışmaları başlayacak
Tıraşlama işleminin ardından ekipler, bulvara asfalt sermeye başladı. Toplam 4 bin ton sıcak asfaltın serileceği Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı’nda yolun tamamlanmasıyla birlikte 1 metre genişliğindeki refüj yeniden yapımına başlanacak. Ağaçların zarar görmediği çalışmalarda daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dire Başkanlığı, alanda mevsimlik çiçek ve peyzaj çalışmalarına başlayacak.

Yeni aydınlatma sistemi bulvarın çehresini değiştirecek
Daha önce yolun aydınlatma sisteminin çok iyi işlemediğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, yürüteceği yeni aydınlatma sistemi çalışmasıyla Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı’nın çehresini değiştirecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda başlattığı kapsamlı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

Kuşadası’nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı

Kuşadası’nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyorum"

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyorum"

Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

Kemerburgaz kurban satış alanına ilk kurbanlıklar geldi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:03
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:47
Yatsı
21:23

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Diyarbakır’da ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı

Diyarbakır’da ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.