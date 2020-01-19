Doç. Dr. Gökalp Öner: "Ön tedaviler tüp bebek başarısını artırıyor"

Tüp bebekte ön tedavinin önemi hakkında bilgiler veren Kayseri Acıbadem Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner; "Bazen hastalarımıza ön tedavi gerekiyor ki daha iyi yumurta ve sperm elde edersek gebelik şansı yüksek oluyor" dedi.

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce yapılacak ön tedavinin gebelik şansını artırdığına dikkat eden Doç. Dr. Öner tedavi aşamaları hakkında bilgiler verdi. Öner; "Tüp bebek başarısını artırmak için öncelikle hastalarımızı değerlendiriyoruz. Değerlendirdiğimiz zaman hastanın yumurta rezervi azsa hemen tüp bebeğe başlamıyoruz. Bazen bu hastalarımıza ön tedavi gerekiyor ki daha iyi yumurta ve sperm elde edersek gebelik şansı yüksek oluyor. Onun için tüp bebekte ön tedavi çok önemli. Kadının yumurta sayısı azsa ön tedavi gerekebiliyor. Ön tedavi ikiye ayrılıyor. PRP dediğimiz bir işlem yapabiliyoruz ya da ilaç tedavisi şeklinde. Erkekte sperm azlığı varsa erkekte de mutlaka ön tedavi yaptıktan sonra tüp bebeğe başlıyoruz. Eğer bu ön tedavileri yapmazsak tüp bebek başarısı daha az oluyor. Onun için son yapılmış çalışmalarda ön tedavilerin tüp bebek başarısını artırdığını göstermiş. Aynı şekilde de yumurta rezervinin fazla olduğu hastalarda da yumurta kalitesini artırmak için ön tedaviye başlayabiliyoruz. Bu ön tedavilerin içerisinde hormon dengesini düzenleyecek ilaçlardan tutun da vitamin takviyesine kadar geniş bir persfektif içerisinde yer alıyor. Son zamanlarda önemli bir şey var. D vitamini eksikliği de yumurta kalitesini azaltıyor. Mutlaka tüp bebeğe başlamadan önce D vitaminini hastalarımıza başlıyoruz. Aynı şekilde balık yağı da tüp bebek başarısını artırıyor. Ön tedavi aşamasında mutlaka folik asit ve OMEGA 3 takviyesi tüp bebek düşünen hastalarımıza başlıyoruz. Onun dışında bu hastaların mutlaka rahim filmini çekiyoruz. Rahim filminde eğer ki tüplerde şişlik durumu varsa tedavi olarak tüplere cerrahi işlem yaptıktan sonra tüp bebeğe başladığımız zaman tüp bebek başarısı artıyor. Eğer bu işlemi yapmazsak tüp bebeğin başarısı yüzde 0. Onun için mutlaka tüp bebek tedavilerinden önce ön tedavi yapmamız gereken olmazsa olmazlarımız arasına girmeye başladı. Aynı şekilde rahime bazen çizik atabiliyoruz ki başarısız tüp bebek denemeleri varsa bu da gene ön tedavi içerisine giriyor. Çizik atma işlemiyle embriyonun tutunabilmesi için rahme bir cep oluşturuyoruz, embriyo gidiyor buraya tutunuyor. Gebelik başarısı da daha yüksek olmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

