Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda kalacak”

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, koronavirüs salgını ile mücadele için düzenlenen kısıtlamalar gevşetilse bile kanser hastalarının uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda olacağını söyledi.

Koronavirüs salgınının insanlığa sıradışı günler yaşattığını hatırlatan Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, bulaşma hızı yüksekliği ve yaptığı pnömoni (zatürre) ile diğer enfeksiyonlara göre nispi olarak hızlı ölüme neden olmasının hastalık enfeksiyonunun en belirgin özelliği olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Tonyalı, bulaşmanın solunum yoluyla olması, henüz etkili bir tedavinin olmamasının hasta insanların izolasyonunu ve hastalardan uzak kalınmasını gerekli kıldığını ifade ederek, kanser hastalarının bu süreçte tedavilerine yönelik değerlendirmede bulundu. Tonyalı şunları söyledi; “Kanser hastalığı bulunan insanlar sokağa çıkmaması istenen grupların başında gelmektedir. Kanser hastaları zamanında gerekli ve uygun tedavileri almalıdırlar. Kanser tedavisinde gecikme hastalığın yayılmasına ve beklenen ömrün kısalmasına neden olacaktır. Erken evrede ameliyatla tamamen şifa bulacak hastaların ameliyatı geciktirilmeden yapılmalıdır. Ameliyat sonrası hastalığın nüks etmemesi için planlanan kemoterapiler aksatılmadan alınmalıdır. Metastatik hastalığı bulunanların tedavileri mümkünse oral tedavilere dönüştürülmeli ve düzenli bir şekilde alınmalıdır. Kanser hastaları tedavi merkezlerine gelirken özel araçları seçmeli, toplu taşımayı tercih etmemelidirler. Dışarı çıkarken maske kullanmalı, ellerini ağız, burun, yüz ve gözlere sürmemelidirler. Ellerini sabun ve suyla sık sık yıkamalıdırlar. Hastaneye girdiklerinde sosyal mesafeyi korumalıdırlar. Hastanede işleri bittiğinde çabucak hastaneyi terk etmelidirler. Uygun mekanlarda yürüyüş yapmalıdırlar. Bu kurallara uyulduğu takdirde hastalığın bulaşma ihtimali çok düşecektir. Yasaklar gevşetilse bile eldeki veriler enfeksiyonunun aylar süreceğini göstermektedir. Ancak kanser hastaları kurallarını uzun bir süre daha uygulamak zorunda kalacak.”

