YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda kalacak”

Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda kalacak”

KONYA HABERLERİ  | 17.05.2020 14:33 | Son Güncelleme

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç.

Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda kalacak”

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, koronavirüs salgını ile mücadele için düzenlenen kısıtlamalar gevşetilse bile kanser hastalarının uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda olacağını söyledi.
Koronavirüs salgınının insanlığa sıradışı günler yaşattığını hatırlatan Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, bulaşma hızı yüksekliği ve yaptığı pnömoni (zatürre) ile diğer enfeksiyonlara göre nispi olarak hızlı ölüme neden olmasının hastalık enfeksiyonunun en belirgin özelliği olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Tonyalı, bulaşmanın solunum yoluyla olması, henüz etkili bir tedavinin olmamasının hasta insanların izolasyonunu ve hastalardan uzak kalınmasını gerekli kıldığını ifade ederek, kanser hastalarının bu süreçte tedavilerine yönelik değerlendirmede bulundu. Tonyalı şunları söyledi; “Kanser hastalığı bulunan insanlar sokağa çıkmaması istenen grupların başında gelmektedir. Kanser hastaları zamanında gerekli ve uygun tedavileri almalıdırlar. Kanser tedavisinde gecikme hastalığın yayılmasına ve beklenen ömrün kısalmasına neden olacaktır. Erken evrede ameliyatla tamamen şifa bulacak hastaların ameliyatı geciktirilmeden yapılmalıdır. Ameliyat sonrası hastalığın nüks etmemesi için planlanan kemoterapiler aksatılmadan alınmalıdır. Metastatik hastalığı bulunanların tedavileri mümkünse oral tedavilere dönüştürülmeli ve düzenli bir şekilde alınmalıdır. Kanser hastaları tedavi merkezlerine gelirken özel araçları seçmeli, toplu taşımayı tercih etmemelidirler. Dışarı çıkarken maske kullanmalı, ellerini ağız, burun, yüz ve gözlere sürmemelidirler. Ellerini sabun ve suyla sık sık yıkamalıdırlar. Hastaneye girdiklerinde sosyal mesafeyi korumalıdırlar. Hastanede işleri bittiğinde çabucak hastaneyi terk etmelidirler. Uygun mekanlarda yürüyüş yapmalıdırlar. Bu kurallara uyulduğu takdirde hastalığın bulaşma ihtimali çok düşecektir. Yasaklar gevşetilse bile eldeki veriler enfeksiyonunun aylar süreceğini göstermektedir. Ancak kanser hastaları kurallarını uzun bir süre daha uygulamak zorunda kalacak.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı 5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Başkan Tütüncü’den 19 Mayıs mesajı

Başkan Tütüncü’den 19 Mayıs mesajı

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Konya Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:52
Sabah
05:31
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
20:02
Yatsı
21:34

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Cumhur Eczanesi
Karatay
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Duygu Eczanesi
Selcuklu
Firdevs Eczanesi
Selcuklu
Özer Eczanesi
Selcuklu
Öztürk Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Konya'da çiftçiler kar yağışı altında çilek ekimi yapıyor

Konya'da çiftçiler kar yağışı altında çilek ekimi yapıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Konya'da sağlık çalışanları için enfeksiyon riskini en aza indiren cihazın prototipi üretildi

Konya'da sağlık çalışanları için enfeksiyon riskini en aza indiren cihazın prototipi üretildi

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.