YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Doç. Dr. Yiyit: "Az sabır, İnşallah çifte bayram yaşayacağız"

Doç. Dr. Yiyit: "Az sabır, İnşallah çifte bayram yaşayacağız"

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Nurettin Yiyit, Dijital platformda Sancaktepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan “Sağlık Gündemi” programında şu anda tüm Dünya’yı ilgilendiren korona virüs hakkında izleyicileri bilgilendirdi.Canlı yayında izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Sancaktepe Şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Doç. Dr. Yiyit: "Az sabır, İnşallah çifte bayram yaşayacağız"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Nurettin Yiyit, Dijital platformda Sancaktepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan “Sağlık Gündemi” programında şu anda tüm Dünya’yı ilgilendiren korona virüs hakkında izleyicileri bilgilendirdi.
Canlı yayında izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Sancaktepe Şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 virüsü hakkında bilgiler verirken bu virüsün en hızlı yayılan virüs türü olduğunu bununla savaşın temel noktasının temas etmeyerek yayılım gücünü kırmak olduğunun altını çizdi.
Devlet olarak sürecin başından beri maksimum seviyede tedbirlerin alındığı belirten Yiyit alınan tedbirler çerçevesinde en etkin tedbirlerden birinin kişisel tedbirlerde olduğunu belirterek “Kesinlikle kişisel hijyenimize dikkat etmeliyiz, ellerimizi 20 saniye boyunca yıkamalıyız, bu virüs alkole karşı koyamadığı için kolonya ve el dezenfektanlarını kullanıp,sosyal mesafeyi mutlaka koruyarak maske kullanımına maksimum derecede dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bahsettiği filyasyon yöntemi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Yiyit, filyasyon yönteminin bir tedavi yöntemi olmadığını virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yapılmış bir çalışma olduğunu belirterek “Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.Şu anda İstanbul genelinde sahada 1000 kişilik bir ekip konu ile alakalı çalışmalar yapamaya devam ediyor.” dedi.

"Az daha sabır. İnşallah çifte bayram yaşayacağız"
Sokağa çıkma yasakları konusunda insanlarımızın rehavete kapılmadan az daha sabır etmeleri gerektiğini vurgulayan Yiyit, “Sürecin başından beri sahada olan biri olarak devlet millet el ele yaptığımız çalışmalara binaen aynı kararlılık içinde olursak önümüzdeki ay çifte bayramı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü en başından beri Sancaktepe geneli üzerinden konuşacak olursak toplum ve kamuoyu yek vücut olarak bizlere olan desteklerini gönülden hissettirdiler. Örneğin Avrupa’da ilk vakalar çıktığında herkes markete akın ederken bizde ise tam tersi hastanelere akın edilerek ihtiyaçlar anlamında bizlere Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, STK’lar iş adamlarımız ellerinden gelen tüm imkanları seferber ederek bizlere destek oldular.Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.Sonuç olarak dediğim üzere virüsün yayılma gücü çok yüksek olduğu için evde kalacağız,virüsün bulaşma zincirini kıracağız, göstereceğimiz sabır ve duyarlılıkla önümüzdeki ay çifte bayramı yaşayabiliriz.” dedi.
Sancaktepe’de 10 Nisan tarihinde pozitif vaka sayısı olarak en yüksek rakamı söyleyen Doç. Dr. Yiyit son 17 yılda yapılan sağlık yatırımlarının,sağlık alt yapı çalışmalarının anlam kazanıp heba olmaması için rehavete kapılmamamızın gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

"Pandemi konusunda dünyanın rehber ülkesi olacağız"
Sürecin en başından ve daha öncesinden Devlet olarak ciddi önlemler alındığını ve ilk vakanın alınmasının hemen ardından tedbirler çerçevesinde alınan kararların hayata geçirildiğini ve şu ana kadar yapılan çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdirle karşılandığını belirten Yiyit “Yayılma gücü çok yüksek olan bu virüs çocukları hasta etmiyor hatta bir çoğu farkında olmadan küçük semptomlarla bu hastalığı farkına bile varmadan atlatabiliyor ama çocuklar en etkili taşıyıcı oldukları için ilk vakadan hemen sonra okullar tatil edildi.Bu karar Avrupa’nın bir çok ülkesinde ilk vakalar ortaya çıktıktan daha sonra alındı.Mesela test yaptığımızı bazı hastaları eve gönderiyoruz daha sonraki süreçte bu hastaların ilaçlarını evlerine götürüyoruz.Karantina süreci boyunca Halk Sağlığı Merkezleri bu hastaları her gün arıyor ve hastalarla iletişim halinde oluyoruz.Ama Dünya geneline baktığımızda bir çok ülke sistem tıkanıklığı yaşamamak adına hastaları yoğun bakımlık durumu olmadığı için hiçbir şey yapmadan eve gönderiyor.Biz de böyle bir sistem tıkanıklığı asla yaşanmayacak çünkü ciddi anlamda kapasite arttırımına yönelik sağlık yatırımlarımız yapıldı hala da yapılmaya devem ediyor. Şunu net olarak söyleyebilirim hastanelerimizde yatak anlamında herhangi bir yetersizlik durumu söz konusu değil. Ben Çin’in sürecin başından beri Dünya Sağlık Örgütüne yanıltıcı veriler verdiğini düşünüyorum biz ise şeffaf bir şekilde günlük olarak verileri herkesle paylaşıyoruz. Bazı profesör arkadaşlar televizyon ekranlarına çıkıp verilerle alakalı karşılaştırma yapıp kötümser bir tablo çizmeye kalkıyorlar ben sahada olup bitene şahit biri olarak bu söylemlere kesinlikle katılmıyorum yapılan bu karşılaştırma çok sağlıklı değil.Devlet olarak elimizden gelenin fazlasıyla yapıldığına şahidim.Marifet iltifata tabidir sözü ile yola çıkarak Dünya Sağlık örgütü yaptığımız çalışmaları takdirle karşılıyor ve sürecin sonunda pandemi konusunda Rehber ülke olacağımıza canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.
Programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise belediye olarak bu zamana kadar verdikleri desteklerin katlanarak devam edeceğini belirterek tüm sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade etti.
Doç. Dr. Yiyit, program sonunda izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayarak "Tedbir var, panik yok” açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.