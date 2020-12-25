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Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne 2 Uzman Tabip kadrosu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.12.2020 10:42 | Son Güncelleme

ütahya’nın Simav ilçesindeki Doç.

ütahya’nın Simav ilçesindeki Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne, 96’ncı dönem ‘Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY)’ kurasında 2 Uzman Tabip kadrosunun açıldığı yapıldığı bildirildi.
Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, sağlık alanında hizmet etmeye ve Simavlıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ifade etti. Başkan Kulat, “96’ncı dönem ‘Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY)’ kurasında, ilçemiz Doç Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne, Ortopedi ve Travmatoloji ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Tabipleri kadrosu açıldı. Şehrimize ve bölgemize hekim tahsisinde bize destek olan Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler’e, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimine teşekkür ediyoruz. Simav’a hayırlı olsun” dedi.

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