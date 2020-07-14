Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ataması

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı tarafından tekrar açılan yer değişikliği atamaları kapsamında, 6 doktorun daha göreve başladığı bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, hekim noktasından güçlenmeye devam ettiklerini belirtti. Kulat, “Sağlık Bakanlığı’nın pandemi nedeniyle askıya aldığı yer değişikliklerinin tekrar açılması ile 92’inci ve 93’üncü dönemde hastanemize atanan, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burcu Vural, Ortopedi Uzmanı Uzm.Dr. Uğur Özdemir, Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Arif Kuş, Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Esendemir, Pratisyen Tabip Dr. Fatma Pelin Çelik ve Acil Pratisyen Tabip Dr. Mohammad İrshad Elach hasta kabulüne başlamıştır. Hekimlerimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

