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Dodurga'da 13 yıl sonra "başkanlık seçimi" heyecanı yaşanıyor

22.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme kararıyla yeniden belde statüsüne kavuşan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yaşayan vatandaşlar, 2009'daki yerel seçimlerin ardından belediye başkanını seçmek için 3 Temmuz'da sandık başına gidecek

MUHAMMED KAYGIN - Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yaşayan vatandaşlar, 13 yılın ardından belediye başkanını seçmek için oy kullanacak.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dodurga Belediyesince açılan davada, Dodurga'nın belde statüsünü korumasına yönelik karar çıktı.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliğince Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun belediye başkanı, mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı üç mahallenin muhtarı olarak görevlendirildi.

İlçe Seçim Kurulunca beldede 3 Temmuz Pazar günü seçim yapılmasına karar verilirken, siyasiler ilçede yoğun mesai harcıyor.

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan seçmenler de 13 yıllık aradan sonra yeniden Dodurga belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.

- "Partiler yoğun ilgi gösteriyor"

Belde sakinlerinden Sadettin Dede, AA muhabirine, beldede son yılların en gözde seçiminin yapılacağını söyledi.

Uzun sürenin ardından tekrar belde olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Dede, "Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Beldemizin tekrar kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siyasilerin yoğun ilgisi var. Tüm siyasi partilerin gelmesi ve seçimin huzur içinde geçmesi gerçekten sevindirici. Tüm partiler için burası bir gösterge olacak. Onun için partiler yoğun ilgi gösteriyor. Alacakları oy oranını ölçmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhtarlık seçimlerinde de heyecanın yüksek olduğunu dile getiren Dede, centilmence bir seçim olması temennisinde bulundu.

Halit Erdoğdu, siyasi partilerin beldede yoğun saha çalışması gerçekleştirdiğini aktararak, "8 yılın kaybını almak için burada mücadele vereceğiz. İnşallah devletimize, milletimize hayırlısı ne ise o olsun. Türkiye'nin gündemi buradaki seçimde. Bütün partiler burada kendini kanıtlamaya çalışacak. 3 Temmuz'u bekliyoruz." dedi.

Muhittin Gökkaya da siyasilerin beldeye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ilgisinin Dodurga'da olduğunu kaydetti.

Naltepe Mahalle Muhtarlığına adaylığını koyan Sakine Eğri ise belde için en güzelinin olmasını temenni ederek, "Muhtarlık seçiminde de iyi olan kazanacak. Muhtar olduğumda beldedeki kadınlara yönelik hizmetlerim olacak." diye konuştu.

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