DOF Robotics'ten Hurricane ile gerçek ötesi deneyim

İSTANBUL (AA) - İleri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları geliştiren DOF Robotics, yüzde yüz yerli yazılıma sahip, dünyanın önde gelen fuarlarından ödüller toplayan yeni ürünü Hurricane ile gerçek ötesi bir deneyime davet ediyor

Firmadan yapılan açıklamada, "Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinin yakın zamanda hayatımızın merkezinde daha fazla yer almasıyla gerçek hayatta deneyimleme imkânı bulamadığımız tecrübeleri simüle etme fırsatını yakaladık." denilerek şunlara vurgu yapıldı:

"Öncelikle askeri teknoloji alanında, pilot eğitiminde, maliyetleri düşürmek için kullanılan simülatörler günümüzde eğlence parklarının da vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Kurulduğu 2006 yılından günümüze, kendi öz kaynaklarına ve yeteneklerine yaslanan, yerli imkanlarla üretim yapan Türkiye’nin öncü gelen teknoloji şirketlerinden DOF Robotics, ileri VR ve AR teknolojilerini kullanarak ürettiği simülatörleri ve etkileşimli VR oyunlarını dünyanın dört bir yanındaki eğlence parklarına ihraç ediyor. Simülatör ve oyunlarda kullanılan yazılımları da kendisi geliştiren firmanın İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer alan üretim tesisinde yazılım geliştirme merkezi ve ürün tasarımları için AR-GE kısmı bulunuyor."

Açıklamada, "Sürekli gelişimi ve yeni teknolojileri hayata geçirmeyi ilke edinen DOF Robotics, yeni ürünü Hurricane ile kullanıcılarını eşsiz bir deneyime davet ediyor. 6 Eksenli yatay biçimde konumlandırılmış 360 derece dönebilme kabiliyetine sahip sektördeki tek ürün olan Hurricane, Roller Coaster hissiyatı yaşatan bir simülatör. İçeriğe göre deneyimin seçebildiği Hurricane’de kullanıcılar kendilerini Çin Seddi’nde gezerken veya Arabian Night’da ise bir savaşın ortasında bulabiliyorlar. 6 eksenli olması ise mide bulantısı gibi durumların yaşanmasını engelliyor." değerlendirmesine yer verildi.

- Fuarların gözdesi ödüllerin sahibi oldu

Kullanılan servo motorlar ve 360 derece dönme kabiliyetinden dolayı robotik sektöründe çok büyük bir öneme sahip olan Hurricane, servo motorların film içeriklerine göre entegre edilmesiyle birbirinden farklı deneyimleri ve tam anlamıyla uçuş ve Roller Coaster hissiyatını kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Uluslararası Eğlence Parkları ve Gözde Mekanlar Birliği’nin fuarlarında boy gösteren Hurricane, deneyimleyenlerinin takdirini kazanırken sektörün bileşenleri tarafından da yoğun ilgi görüyor. ATRAX 2019 çatısı altında düzenlenen "Shining Star Awards 2019 Ödülleri’’nde ‘’En Başarılı Yeni Ürün’’ ödülüne layık görülen Hurricane, ABD’de düzenlenen CES 2019’da ‘’Arttırılmış Gerçeklik-Sanal Gerçeklik’’ kategorisinde İnovasyon Ödülü’nün ve 2016 yılında eğlence sektörünün en prestijli ödülü olan IAAPA Brass Ring Award sahibi olmuştu.

