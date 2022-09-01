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Doğa eş anlamlısı nedir? Doğa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe birçok farklı dille devamlı etkileşim hâlindedir. Başka dillerden etkilenerek alınan kelimeler zamanla dile yerleşmiştir. Türkçeleşen bu kelimeler günümüzde hâlâ kullanılan kelimelerdir. Bu kelimelerle aynı anlamı taşıyan eş anlamlı kelimeler de türemiştir. Doğa kelimesi de bunlardan biridir. Peki, doğa kelimesinin eş anlamı nedir?

Doğa eş anlamlısı nedir? Doğa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doğa kelimesi, “yükselmek, çıkmak, (güneş, yavru) doğmak” anlamına gelen "tuġ-" kökünden türemiştir. Kelime başında t- > d- değişimi sebebiyle "doğ-" olan kelimeye "+A" ekinin eklenmesiyle "doğa" kelimesi oluşmuştur. Yeni Türkçe bir kelime olan doğa, Fransızca "nature" ve Latince "nasci" kelimelerine kıyasla türetilmiştir.

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Doğa ne demek?

İçinde yaşadığımız dünyada gördüğümüz, insan yapımı olmayan canlı ve cansız bütün varlıkların toplamına doğa denmektedir. Tabiat da aynı anlamı taşıyan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre doğa kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür

Doğa eş anlamlısı

Doğa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olan "tabiat" kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir.

Doğal eş anlamlısı nedir? Doğal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerDoğal eş anlamlısı nedir? Doğal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doğanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Canlı ve cansız bütün varlıkları tanımlayan doğanın eş anlamlısı tabiattır. Günümüzde çoğunlukla doğa kelimesi tercih edilse de tabiat kelimesi de sıklıkla kullanılır. Tabiat kelimesi ile kurulabilecek örnek bir cümle vermek gerekirse:

  • Bu güzel tabiat karşısında o kadar etkilenmişti ki neredeyse dili tutulacaktı.
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