Çiçek eş anlamlısı nedir? Çiçek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çiçek kelimesi, Eski Türkçe döneminden günümüze kadar gelmiştir. Tarihte çiçek kelimesinin ilk kez kullanıldığı en eski kaynak Uygurca Budist metinler olarak bilinmektedirç Bu kaynakta "çeçek/çeçeklig" şeklinde kullanılmıştır.
Çiçek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamını şu şekildedir:
Çiçek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Çiçeğin eş anlamlısı kelimelerini kullanırken cümle bağlamını mutlaka kontrol etmek gerekir. Bazı cümlelerde çiçeğin eş anlamlıları aynı anlamdan ziyade yakın anlamı ifade eder. Aynı zamanda çiçek kelimesinin birden fazla farklı anlamı olduğu için cümleyi kontrol etmek gerekir. Çiçek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler: