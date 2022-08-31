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Çiçek eş anlamlısı nedir? Çiçek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kökenli çiçek kelimesi, eski Türkçede "çeçek" kelimesinden evrilmiştir. Çiçek kelimesine karşılık, zamanla onunla aynı anlama gelecek pek çok kelime türetilmiştir. Peki, çiçek kelimesinin eş anlamı nedir?

Çiçek eş anlamlısı nedir? Çiçek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çiçek kelimesi, Eski Türkçe döneminden günümüze kadar gelmiştir. Tarihte çiçek kelimesinin ilk kez kullanıldığı en eski kaynak Uygurca Budist metinler olarak bilinmektedirç Bu kaynakta "çeçek/çeçeklig" şeklinde kullanılmıştır.

Çiçek kelimesinin anlamı nedir?

Çiçek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamını şu şekildedir:

  • Bulaşıcı, ağır, ateşli ve irinli kabarcıkların dökülmesiyle yüzde izlerin oluştuğu hastalıklardır.
  • Bitki türü.
  • Çiçeksime, süblimleşme yoluyla oluşan toz.
  • Hareketleri hafif toplum kurallarına uymayan kişiler.

Çiçek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Sınıfa yeni gelen çocuk çiçek gibi duruyor.
  • Dün bahçedeki çiçekleri toplayıp bana verdi.
  • Evlenme teklifi etmek için tüm bahçeyi çiçeklerle donatmış.
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Çiçek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çiçeğin eş anlamlısı kelimelerini kullanırken cümle bağlamını mutlaka kontrol etmek gerekir. Bazı cümlelerde çiçeğin eş anlamlıları aynı anlamdan ziyade yakın anlamı ifade eder. Aynı zamanda çiçek kelimesinin birden fazla farklı anlamı olduğu için cümleyi kontrol etmek gerekir. Çiçek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Bitki
  • Cici
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Çiçeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Botanik bahçesinden bir sürü bitki alıp evde saksılara dikmiş.
  • Ayşe'nin kızı büyüyünce çok cici bir kız oldu, serildi serpildi.
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