Çiçek eş anlamlısı nedir? Çiçek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çiçek kelimesi, Eski Türkçe döneminden günümüze kadar gelmiştir. Tarihte çiçek kelimesinin ilk kez kullanıldığı en eski kaynak Uygurca Budist metinler olarak bilinmektedirç Bu kaynakta "çeçek/çeçeklig" şeklinde kullanılmıştır.

Çiçek kelimesinin anlamı nedir?

Çiçek kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamını şu şekildedir:

Bulaşıcı, ağır, ateşli ve irinli kabarcıkların dökülmesiyle yüzde izlerin oluştuğu hastalıklardır.

Bitki türü.

Çiçeksime, süblimleşme yoluyla oluşan toz.

Hareketleri hafif toplum kurallarına uymayan kişiler.

Çiçek kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Sınıfa yeni gelen çocuk çiçek gibi duruyor.

Dün bahçedeki çiçekleri toplayıp bana verdi.

Evlenme teklifi etmek için tüm bahçeyi çiçeklerle donatmış.

Çiçek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çiçeğin eş anlamlısı kelimelerini kullanırken cümle bağlamını mutlaka kontrol etmek gerekir. Bazı cümlelerde çiçeğin eş anlamlıları aynı anlamdan ziyade yakın anlamı ifade eder. Aynı zamanda çiçek kelimesinin birden fazla farklı anlamı olduğu için cümleyi kontrol etmek gerekir. Çiçek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Bitki

Cici

Çiçeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Botanik bahçesinden bir sürü bitki alıp evde saksılara dikmiş.

Ayşe'nin kızı büyüyünce çok cici bir kız oldu, serildi serpildi.



