YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Doğa harikası Hersek Lagünü yazı 235 kuş türüyle karşıladı

Doğa harikası Hersek Lagünü yazı 235 kuş türüyle karşıladı

12.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiraz kuşunun eklenmesiyle tür sayısı artan Yalova'nın Altınova ilçesindeki lagünün ziyaretçilerine yönelik "doğa pasaportu" uygulaması başlatıldı - Altınova Belediye Başkanı Metin Oral: - "Uygulamamızdaki amaç, gelen ziyaretçileri doğa ve hayvanları koruma ve yaşatma sözleşmesinin bir gönüllüsü yapmak. İnternet üzerinden de doğa gönüllülerini dijital kimlikle destekleyeceğiz. Pasaport sahiplerine ayrıca ilçe sınırları içindeki tesislerimizde de ufak ufak bazı ayrıcalıklar tanıyacağız"

SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi kıyısında doğal güzelliklere sahip Hersek Lagünü, ev sahipliği yaptığı yüzlerce kuş türüyle eşsiz manzaralar sunuyor.

Son dönemde asansörlü kuş gözlem kulesi yapılan lagün, yaz dönemine girilirken kuluçkaya yatan kuşlara sessiz ve güvenli bir ortam sağlıyor. Lagün, meraklılarına mavi ile yeşilin buluştuğu coğrafyadaki kuş türlerini onları rahatsız etmeden izleme imkanı sunuyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine, kiraz kuşunun da eklenmesiyle lagündeki tür sayısının 235'e yükseldiğini söyledi.

Kuşlar arasında en çok ilgi çekenlerin flamingolar olduğunu belirten Oral, "Bu gölümüzün artık farkındalık yaratacak bir göl haline gelmesini istiyoruz." dedi.

Oral, yakın zamanda "doğa pasaportu" uygulamasını başlattıklarını ifade etti.

Ziyaretçilere ücretsiz verecekleri pasaporta, her gelişlerinde kaşe basılacağını aktaran Oral, şu bilgileri paylaştı:

"Doğa pasaportu uygulamamızdaki amaç, gelen ziyaretçileri doğa ve hayvanları koruma ve yaşatma sözleşmesinin bir gönüllüsü yapmak. İnternet üzerinden de doğa gönüllülerini dijital kimlikle destekleyeceğiz. Pasaport sahiplerine ayrıca ilçe sınırları içindeki tesislerimizde de ufak ufak bazı ayrıcalıklar tanıyacağız. Buna destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız doğayı ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak. Doğa satın alınabilecek bir nesne değil. Dolayısıyla kaybettiğimiz zaman geri dönüşü ya yok ya da çok zor. Dolayısıyla biz kaybetmeden koruyarak gelecek nesillere bu doğadaki güzelliklerimizi bırakmak istiyoruz. Bu pasaportu alan arkadaşlarımız da buna destek vermiş olacaklar."

- "Şu anda her şey yolunda gidiyor"

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül de Türkiye'de 490'a yakın kuş türünün bulunduğunu, Hersek Lagünü'nde ise bunlardan 235'inin gözlemlendiğini anlattı.

Lagünün durumuna göre bu sayının 250'ye çıkmasını beklediklerini dile getiren Bülbül, "Şu anda alandaki kuşlar üreme döneminde. Onun için de güvenliği artırdık. Kuşlarımıza dışarıdan hayvanlar veya insanların yakınlaşmasını engelliyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor alanda." diye konuştu.

Normalde alanda kalmayan flamingolardan 13, kuğulardan da 3'ünün konaklamaya devam ettiğini kaydeden Bülbül, bu farklılığın alanın iyi korunduğunun göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Başkan Oral, minik öğrenciye verdiği sözü tuttuBaşkan Oral, minik öğrenciye verdiği sözü tuttu
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:24
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:41
Yatsı
22:30

Yalova Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Funda Eczanesi
Merkez
Sevgen Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Aliş Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.