Doğa harikası Hersek Lagünü yazı 235 kuş türüyle karşıladı

"Doğa pasaportu uygulamamızdaki amaç, gelen ziyaretçileri doğa ve hayvanları koruma ve yaşatma sözleşmesinin bir gönüllüsü yapmak. İnternet üzerinden de doğa gönüllülerini dijital kimlikle destekleyeceğiz. Pasaport sahiplerine ayrıca ilçe sınırları içindeki tesislerimizde de ufak ufak bazı ayrıcalıklar tanıyacağız. Buna destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız doğayı ve özellikle nesli tükenmekte olan türleri korumak. Doğa satın alınabilecek bir nesne değil. Dolayısıyla kaybettiğimiz zaman geri dönüşü ya yok ya da çok zor. Dolayısıyla biz kaybetmeden koruyarak gelecek nesillere bu doğadaki güzelliklerimizi bırakmak istiyoruz. Bu pasaportu alan arkadaşlarımız da buna destek vermiş olacaklar."

Ziyaretçilere ücretsiz verecekleri pasaporta, her gelişlerinde kaşe basılacağını aktaran Oral, şu bilgileri paylaştı:

Kuşlar arasında en çok ilgi çekenlerin flamingolar olduğunu belirten Oral, "Bu gölümüzün artık farkındalık yaratacak bir göl haline gelmesini istiyoruz." dedi.

Son dönemde asansörlü kuş gözlem kulesi yapılan lagün, yaz dönemine girilirken kuluçkaya yatan kuşlara sessiz ve güvenli bir ortam sağlıyor. Lagün, meraklılarına mavi ile yeşilin buluştuğu coğrafyadaki kuş türlerini onları rahatsız etmeden izleme imkanı sunuyor.

- "Şu anda her şey yolunda gidiyor"

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül de Türkiye'de 490'a yakın kuş türünün bulunduğunu, Hersek Lagünü'nde ise bunlardan 235'inin gözlemlendiğini anlattı.

Lagünün durumuna göre bu sayının 250'ye çıkmasını beklediklerini dile getiren Bülbül, "Şu anda alandaki kuşlar üreme döneminde. Onun için de güvenliği artırdık. Kuşlarımıza dışarıdan hayvanlar veya insanların yakınlaşmasını engelliyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor alanda." diye konuştu.

Normalde alanda kalmayan flamingolardan 13, kuğulardan da 3'ünün konaklamaya devam ettiğini kaydeden Bülbül, bu farklılığın alanın iyi korunduğunun göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

