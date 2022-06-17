Doğa Koleji 20 yaşında

İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji, 20. yaşını kutluyor.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Can Eğitim Grubu çatısı altında marka yolculuğuna devam eden Doğa Koleji'nde yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler, genel müdürlükte bir araya gelerek 20. yıl kutlamalarını başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Üst Yöneticisi (CEO) Dr. İsmail Kızılbay, 20. yılın Doğa'daki yeni dönemin miladı olduğunu belirterek "Bugün burada kurumumuzun 20. yıl serüvenini başlatmak ve yeni bir döneme 'Merhaba' demek için bir aradayız. 2002 yılında özgün ve yenilikçi müfredatıyla eğitim hayatına başlayan Doğa Koleji, 20 yılda geleceğimizi aydınlatacak yüz binlerce öğrenciyi hayata hazırladı. Bugün 100'ü aşkın kampüsümüzde anaokulundan başlayan ayrıcalıklı eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ışığıyla üniversiteye kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji'nin 20. yılında, güçlü bir kurumsal altyapı ile okul öncesinden doktora eğitimine uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modelinin hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Kızılbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye'nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan Bilgi'nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacak. Yeni yapılanmada Bilgi'nin akademik iş birliği kurduğu Arizona State Üniversitesi'nin (ASU) k12 eğitim modelinden yararlanılacak. Öğrenciler, uluslararası akreditasyona sahip, öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak. Bu eğitim modeli ile Doğa Koleji öğrencilerinin uluslararası okullara erişimini daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Özellikle yabancı dil eğitiminde çıta çok daha yükselecek. Öğrencilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı eğitim sistemi, Bilgi'nin katkıları ile anaokulundan üniversiteye sürdürülebilir, daha inovatif ve daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Bilgi'nin öncülüğünde her kuşağa hitap eden ve dünyaya yayılmış yeni bir eğitim ekosistemi kurmayı hedefliyoruz. Bu yeni yapılanma ile Bilgi, ilk önce hocalarımıza kapıyı açtı. Öğretmenlerimizin yüksek lisans, doktora gibi akademik talepleri varsa Bilgi, bunları öncelikli olarak karşılayacak."

- 20 yılda yaklaşık 30 bin mezun

21. yüzyılda eğitim standartlarının çok farklı olduğunu vurgulayan Kızılbay, her çocuğun farklı olduğunu ve başarılı olamayacak çocuk bulunmadığını kaydetti.

Kızılbay, "Yeter ki doğru bir yönlendirmeyle çocukların potansiyelleri ortaya çıkarılsın. Yeter ki öğrenme isteği aşılansın. Doğa Koleji'nin eğitim sistemi bu yönüyle diğer okullardan çok farklı. Okul öncesi eğitimden itibaren çocukların kendilerini tanımalarını, ilerleyen yıllarda onları başarıya götürecek yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan çok yönlü bir eğitim içeriği sunuyoruz. Öğrencilerin teorik bilgileri somutlaştırmalarına ve özümsemelerine olanak veren bu sistem sayesinde öğrenciler, farklı bakış açıları ve analiz yeteneği kazanıyor. Doğa Koleji'nde öğrenciler, başarıya ulaştıklarını gördükçe özgüvenleri artıyor ve daha fazlasına ulaşabileceklerine inanıyorlar. Öğrencilerimiz, disiplinli ve sistematik programlarımızla başarıya ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman ise eğitimciler olarak dünyanın en kutsal mesleğini icra ettiklerini aktararak, "Bu çok değerli 20 yılda eğitimdeki ezberleri bozduk. Bugün yaşam boyu eğitim felsefesiyle öğrencilerimize, okul öncesinden üniversiteye kadar hayatlarında başarıyı yakalayacakları donanımı sunuyoruz. Bu yenilikçi eğitim ekolünü oluşturan başarı yüz binlerce öğretmenimizin, çalışanımızın ve öğrencilerimizin emekleriyle doğdu. Biliyoruz ki her başarı güçlü bir ekip çalışmasının sonucudur." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 20 yılda yaklaşık 30 bin mezun veren Doğa Koleji, 7 bin 708 çalışanı ile "başarının adresi" olmaya devam ediyor. Doğa, Türkiye genelindeki 102 kampüsünde 1 milyon 100 bin 751 metrekare yeşil alanı öğrencilerle buluşturuyor.

Kampüsleri Hint bülbülünden tavuklara, atlardan ördeklere, köpeklerden tavşanlara birçok canlıya yuva olan Doğa, öğrencilerin diğer canlılarla olan iletişimine önem veriyor.

Öğrencilerinin buz pateninden yüzmeye, dramadan sanata birçok branşta gelişimine katkı sağlayan Doğa Koleji kampüslerinde toplamda 72 yüzme havuzu, 32 buz pisti, 102 spor salonu ve 95 konferans salonu bulunuyor.

