SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Doğa Koleji Basketbol, Türkiye Şampiyonu oldu!

Doğa Koleji Basketbol, Türkiye Şampiyonu oldu!

08.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koleji okul sporlarındaki başarı geleneğini bu yıl da bozmadı. Isparta ve Niğde’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2022-2023 Türkiye Okul Sporları Basketbol Genç-A Kız - Erkek Yarı Final müsabakalarında Doğa Kolejinin 5 takımından 4’ü Türkiye finallerindeki yerini aldı.

Doğa Koleji Basketbol, Türkiye Şampiyonu oldu!

İstanbul’da 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Liseler Basketbol Finallerine 3 genç erkek takımı ile katılan Doğa Koleji, öğrencileri ile tarih yazdı. Büyük finaldeki nefesleri kesen maçta Doğa Koleji Şişli Kampüsü Genç Erkekler Basketbol Takımı, Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü takımını 87-84 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Şişli Kampüsü Türkiye kupasını kazanırken Gaziantep Kampüsü Türkiye 2.si oldu. Genç kızlarda ise Doğa Koleji Haliç Kampüsü 4. oldu. Türkiye ve ISF (Dünya Okul Sporları Federasyonu) dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ederek sporcu nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir misyon üstlenen ve milli takıma oyuncu kazandıran Doğa Koleji, Türkiye Liseler Arası Basketbol
Şampiyonası finalinde gösterdiği başarı ile bunu bir kez daha kanıtladı.

"İKİ TAKIMIMIZI DA TEBRİK EDİYORUM"

Sadece akademik başarılara değil öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlayan spor eğitimine ve başarılarına da önem verdiklerini belirten Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal “Bu gururu bizlere yaşatan her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Şişli ve Gaziantep Kampüsü erkek takımlarımız bizlere farklı bir heyecan yaşattılar. Her iki okulumuzda yarı finalde rakiplerini yenerek final maçını birlikte oynadılar. İki takım da bizim için şampiyon bir kez daha bizlere bu gururu yaşatan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Işıl Alben, kariyerini noktaladıIşıl Alben, kariyerini noktaladı
Icardi'yi unutturacak transfer!Icardi'yi unutturacak transfer!
Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattıGözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı
Anahtar Kelimeler:
Basketbol atan maçın

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Beşiktaş, Konyaspor'a karşı 2-0'ı koruyamadı

Beşiktaş, Konyaspor'a karşı 2-0'ı koruyamadı

Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı!

Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Kocası için yaptırdığı pastayı görünce şoke oldu! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pastayı görünce şoke oldu! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.