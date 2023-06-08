Doğa Koleji Basketbol, Türkiye Şampiyonu oldu!

İstanbul’da 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Liseler Basketbol Finallerine 3 genç erkek takımı ile katılan Doğa Koleji, öğrencileri ile tarih yazdı. Büyük finaldeki nefesleri kesen maçta Doğa Koleji Şişli Kampüsü Genç Erkekler Basketbol Takımı, Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü takımını 87-84 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Şişli Kampüsü Türkiye kupasını kazanırken Gaziantep Kampüsü Türkiye 2.si oldu. Genç kızlarda ise Doğa Koleji Haliç Kampüsü 4. oldu. Türkiye ve ISF (Dünya Okul Sporları Federasyonu) dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ederek sporcu nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir misyon üstlenen ve milli takıma oyuncu kazandıran Doğa Koleji, Türkiye Liseler Arası Basketbol

Şampiyonası finalinde gösterdiği başarı ile bunu bir kez daha kanıtladı.

"İKİ TAKIMIMIZI DA TEBRİK EDİYORUM"

Sadece akademik başarılara değil öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlayan spor eğitimine ve başarılarına da önem verdiklerini belirten Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal “Bu gururu bizlere yaşatan her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Şişli ve Gaziantep Kampüsü erkek takımlarımız bizlere farklı bir heyecan yaşattılar. Her iki okulumuzda yarı finalde rakiplerini yenerek final maçını birlikte oynadılar. İki takım da bizim için şampiyon bir kez daha bizlere bu gururu yaşatan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.

