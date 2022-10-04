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Doğa Koleji öğrencilerinden "can dostları" için anlamlı proje

04.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler "Can Dostum Hareketi" projesiyle sokak hayvanları için yardım kampanyası gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji öğrencileri tarafından her yıl düzenlenen hayvan hakları etkinliklerini bu yıl "Can Dostum Hareketi" projesi izledi.

Doğa Kolejinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri kapsamında hayvan dostları için önemli bir projeye imza attı.

"Can Dostum Hareketi" projesi kapsamında öğrenciler, evde yedikleri akşam yemeklerinden fazla kalanları "Dostluk Kabında" biriktirerek, hayvan dostları için yardım kampanyası düzenledi.

Hayvansever bir nesil yetişmesi için farklı kazanımlarla donatılmış etkinliklerle öğrencilerini buluşturan Doğa Koleji, 9 yıldır hayvan haklarına yönelik projelerini gerçekleştiriyor. Kampüslerde oluşturulan Farkındalık Duvarı'nı öğrenciler hayvan dostları ile olan fotoğraflarıyla doldurdu. Öğrenciler, ayrıca "Hayvan Hakları Yürüyüşü"nde de can dostlarının sesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, "Öğrencilerimizin hayvanlarla olan ilişkilerinin güçlenmesi, doğa ve hayvan sevgisiyle büyümeleri için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimiz, kampüslerimizdeki hayvanlarla serbestçe oyun oynuyor, birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyorlar. Yıl içinde sürdürülebilir hale getireceğimiz 'Can Dostum Hareketi' ile hayvan dostlarımızı unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Topçuoğlu, her bir öğrencinin hayvan dostlarıyla iletişime geçmek için farklı ihtiyaçları olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu ihtiyaçları tek tek tespit edip, hayvan sevgisini anlatırken her öğrenciye farklı yaklaşımda bulunmak gerekebiliyor. Hayvanlardan korkan öğrencilerimize neden korkmamaları gerektiğini anlatırken, hayvanlara karşı aşırı sevgi besleyen öğrencilerimize de onlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlatıyoruz. Sorumluluk almaktan korkan öğrencilerimizi, empati kurmaları, sorumluluklarını gerçekleştirmeleri sonucunda dünyada değişecek düzenin farkına varmaları için destekliyoruz."

Doğa Koleji Okul Öncesi-İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın da, "Hayvan sevgisi çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklerken empati duygusu, merhamet ve sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlar. Doğa Koleji olarak topluma, insana ve canlıya duyarlı, farkındalık sahibi çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız projelerde de bunu destekliyoruz." görüşünü aktardı.

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