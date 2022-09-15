Doğa Koleji'nde yeni dönemin ilk seminerini Prof. Dr. Ege Yazgan verdi

İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji'nde yeni eğitim-öğretim yılının ilk öğrenci semineri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Ege Yazgan'ın "Paranın Ne Önemi Var?" başlıklı semineri ile yapıldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Doğa Koleji öğrencileri kariyer yolculuklarına rehberlik edecek alanında uzman akademisyenler ile bir araya gelmeye başladı. Doğa öğrencilerinin ilk semineri İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Ege Yazgan tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazgan, Doğa öğrencilerinin Bilgi’nin uzman akademisyenleri ile her zaman bir araya geleceğini, onların bilgi ve birikiminden faydalanabileceğini ve öğrencilere kariyer yolculuklarında rehberlik edileceğini belirtti.

"Paranın Ne Önemi Var?" başlığı altında öğrencilere bilgiler aktaran Yazgan, seminerde paranın geçmişten günümüze gelişimini, paranın değerinin değişimindeki etkenleri ve kripto paraları anlattı. Öğrencilerin çevrim içi olarak da izleyebildiği seminer oldukça verimli geçti.

Lise öğrencileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Yazgan, Doğa Koleji öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile gerçekleştirdikleri Bilgi-Doğa seminerlerinin devam edeceğini kaydetti.

Prof. Dr. M. Ege Yazgan’ın derslerine katılarak sorularına cevap vermesinden oldukça mutlu olduklarını belirten Doğa Koleji öğrencileri, "Rektörümüze değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

