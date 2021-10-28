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Doğa öğrencileri İTÜ'de düzenlenen festivale katıldı

28.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren: - "Öğrencilerimiz; bilim, teknoloji ve sanattaki uzmanlığı ve yaratıcılığı ile 250 yıllık geçmişe sahip İstanbul Teknik Üniversitesinin farklılıklarından ve imkânlarından yararlanmaya devam edecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) okula dönüş için düzenlediği festivale İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri de katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, festival alanında farklı branşlarda yer alan öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler tüm projeleri yakından inceledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri festivale katılmaktan oldukça memnun olduklarını, İTÜ'nün bilgi ve birikimi ile şimdiden tanışmanın kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Okula Dönüş festivalinde Doğalı öğrencilere eşlik eden Doğa'dan mezun İTÜ'de Çevre Mühendisliği okuyan birinci sınıf öğrencisi Elif Altınçekiç öğrencilere, şimdiden İTÜ'lü olmak için çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, "Öğrencilerimiz; bilim, teknoloji ve sanattaki uzmanlığı ve yaratıcılığı ile 250 yıllık geçmişe sahip İstanbul Teknik Üniversitesinin farklılıklarından ve imkânlarından yararlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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