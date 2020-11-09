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Doğa Rutkay'ın boyama saati! Beğeni yağdı

09.11.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Doğa Rutkay'ın boyama saati! Beğeni yağdı

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından eşi Kerimcan Kamal, ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim ile birlikte çekilen aile pozlarını yayınladı.

2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan oyuncu Doğa Rutkay Kamal, 2018 yılında ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getirdi. Instagram hesabından zaman zaman annelik tecrübelerini yayınlayan oyuncu, eşi ve çocukları ile çekilen karesini paylaştı.

Evde keyifli vakit geçiren Kamal ailesi, bu kez birbirlerinin suratını boyadı.

"BOYANMAK GÜZELDİR"

Doğa Rutkay Kamal, aile pozlarını sosyal medya hesabından "Boyanmak güzeldir" notu ile yayınladı.

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Oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kerimcan Kamal ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğa Rutkay Kamal, daha önce de ikiz çocuklarının kahvaltı düzeni ile ilgili bilgi vererek, takipçilerine bazı önerilerde bulunmuştu. Kamal, "Ben katı bir anne değilim" diyerek şu satırları yazdı:

"Her sabah mutlaka yumurta, peynir yiyecekler, yok efendim. '2 dilim ekmek şart' filan gibi zorlamalar yapmıyorum. Hatta bazı sabahlar sütlaç yapıyorum, bazen meyveli tart, bazen bir kek…

Zorlayan, keskin kuralları olan (uyku disiplini ve teknoloji hariç) katı bir anne değilim. Hatta iki yaşla beraber gelen, itiraz, çok bilmişlik, huysuzluk safhalarını da onlarla inatlaşmayarak geçen biriyim."


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