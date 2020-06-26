Doğa Rutkay Kamal: Katı bir anne değilim

2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenen oyuncu Doğa Rutkay, 2018 yılında ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getirdi.

Mutlu aile pozlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, zaman zaman annelik tecrübelerini ve çocuk büyütmenin zorlukları üzerine de bir takım önerilerde bulunuyor.

Bu kez ikiz çocuklarının kahvaltılarıyla ilgili bilgi veren Doğa Rutkay şu satırları yazdı: "Her sabah mutlaka yumurta, peynir yiyecekler, yok efendim. '2 dilim ekmek şart' filan gibi zorlamalar yapmıyorum. Hatta bazı sabahlar sütlaç yapıyorum, bazen meyveli tart, bazen bir kek…Zorlayan, keskin kuralları olan (uyku disiplini ve teknoloji hariç) katı bir anne değilim. Hatta iki yaşla beraber gelen, itiraz, çok bilmişlik, huysuzluk safhalarını da onlarla inatlaşmayarak geçen biriyim."



Takipçilerine tavsiye de veren oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Zorlamayın, inatlaşmayın, hallerinden anlamaya çalışın, biraz da akışına bırakın. Keyiflerine göre yesinler ya da az yesinler. Lütfen televizyon, ipad ve telefon gibi aletlerden uzak tutun. Konuşarak, anlatarak kuklalarla, masallarla ve kitaplarla yemek alışkanlığı kazandırmaya çalışın."



