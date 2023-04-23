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Doğa tutkunu tatilciler, Ramazan Bayramı'nda Yedigöller'i tercih etti

23.04.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Yedigöller Milli Parkı, suyun ve yeşilin buluştuğu doğasıyla Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçileri ağırlıyor.

Okullardaki ara tatille bayram tatilini fırsat bilen pek çok fotoğraf ve doğa tutkunu, ismini barındırdığı yedi gölden alan milli parkı tercih etti.

Ziyaretçiler, Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'ün çevresindeki alanlarda piknik yaptı.

Bazı tatilcilerin çadırlarıyla kamp kurduğu parka gelenler, suyun ve yeşilin oluşturduğu ahengi fotoğrafladı.

Çanakkale'de yaşayan Elif Mutaf Koşar, AA muhabirine, bayram için Düzce'ye geldiklerini söyledi. Koşar, "Nerelere gidebiliriz diye araştırdık. Yedigöller'i gördük. Sadece sonbaharda değil her mevsimde güzel olduğunu gördük. Burası çok güzel, çok beğendik. Doğa içinde muhteşem bir yer." diye konuştu.

Seda Kaşkır Keleş de tatili fırsat bilip Yedigöller'e geldiklerini belirterek, "Çok kalabalık ama doğa gerçekten muhteşem. Bu doğa harikasını herkesin görmesini tavsiye ederiz." dedi.

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