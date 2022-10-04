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Doğada huzur ve sakinlik arayanların gözdesi Şavşat Karagöl

04.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunda yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlayan Artvin'in sakin şehir unvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl, doğada huzur arayanların gözde mekanları arasında yer alıyor - Karagöl'deki turistlerden Zeynep Kayhan: - "Dünyada da çok yer gezdim. Böyle bir güzellik yok. Bunun için kıymetini bilelim"

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, Kovid-19 salgınının etkilerinin ortadan kalkmasıyla eski günlerine döndü.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl, şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

Zengin flora ve faunasıyla her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran doğası, kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında bulunan göl, yaz sezonunda yaklaşık 30 bin kişiyi ağırladı.

- Ziyaretçiler doğaya hayran kaldı

Ankara'dan gelerek bölgeyi gezen Fatoş Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Şavşat ve Karagöl'ün doğasına hayran kaldığını söyledi.

İlçenin doğal güzelliği kadar yöresel yemeklerini de çok beğendiğini kaydeden Yurt, "Ben dışarıda yemek yiyebilen biri değilim ama burada yediğim her şey çok güzeldi. Doğa da harika, Karagöl'deki balıklar çok güzel. İmkanı olan her insan doğanın bu sakinliğini, yeşilini görmeli, bölgenin yemeklerini tatmalı." dedi.

Karagöl'deki turistlerden Zeynep Kayhan da Doğu Karadeniz'i çok sevdiğini ve bölgeye daha önceleri çok defa geldiğini ifade etti.

Doğu Karadeniz'in pek çok yerini gezip görmesine rağmen Artvin, Şavşat ve Borçka Camili bölgesine ilk defa geldiğini vurgulayan Kayhan, şunları kaydetti:

"Sadece bu bölge kalmıştı görmediğim, bu seyahati de gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Şavşat ve Karagöl beklediğimin çok üzerinde güzel bir yer. Herkesin gelmesini ama buraları bozmadan gezmelerini rica ediyorum. Bu çok önemli bir ulusal görevimiz. Dünyada da çok yer gezdim. Böyle bir güzellik yok. Bunun için kıymetini bilelim."

Aslen Şavşatlı olduğunu ancak Trabzon'da yaşadığını anlatan Songül Yüksek de Şavşat'ın çok güzel bir doğaya ve çok temiz havaya sahip olduğunu dile getirdi.

Turistlerin gördükleri karşısında son derece memnun kaldığını belirten Yüksek, ilçenin, unvanına yakışır şekilde sakin şehir olduğunu kaydetti.

Bursa'dan Şavşat'a gelerek Karagöl'ü gezen Gülgün Türkmen de "Burası rüya gibi, anlatılmaz yaşanır. Doğasıyla, insanıyla, yediğimizle, içtiğimizle o kadar farklı ve görülesi ki anlatamıyorum. Hayallerinizi ertelemeyin. Gördükleriniz burada gerçek. Gelin burada birebir yaşayın bunları." dedi.

Şavşat'ta oturan 19 yaşındaki Sıla Küçük Altun da "Burası benim köyüm, doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Buranın güzelliğini anlatmakla bitiremeyiz. Ben bu güzelliğe doyamıyorum. Herkesi beklerim, doğaya zarar vermemek şartıyla." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin şavşat karagöl

Artvin Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

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