Doğadaki en büyük baykuşlardan puhu, vericiyle takibe alındı

HÜSEYİN YILDIZ - Yaban hayatı zenginliğiyle bilinen Iğdır'da yapılan kuş halkalama çalışmalarında yakalanan puhu, uydu vericiyle takibe alındı.

KuzeyDoğa Derneği'nce Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izni ve Iğdır, Koç ile UTAH üniversitelerinin katkılarıyla yürütülen halkalama çalışmaları kapsamında kurulan ağlara puhu takıldı.

Doğada bilinen en büyük baykuş türü olan ve birçok istilacı türü avlayarak beslenen puhu, 11 Nisan'da Aras Kuş Araştırma Merkezi'nce yakalandıktan sonra halkalanıp uydu vericisi (GPS) takılarak doğaya salındı.

Kış mevsiminde dahi bölgeyi terk etmeden yaşadığı bilinen ve bu nedenle yerel adıyla anılan puhu, halkalandıktan sonra Iğdır ile Kars sınırlarındaki Aras Vadisi içinde yaşamını sürdürüyor.

- Yırtıcıların da yaşam ve avlanma alanları vericiler sayesinde belirlenecek

Yaklaşık 1 haftadır uydu üzerinden anlık takip edilen kuşun gündüz saatlerinde Aras Nehri kenarında avlandığı, sabahları günün büyük bir bölümünü sulak alanlarda geçirdiği ve geceleri ise kayalık ve tepeleri kullandığı gözlendi.

Puhunun 1 hafta içinde 1150 metre uçtuğu, en fazla 960 metre irtifaya çıktığı ve en yüksek hızının ise saatte 7,2 kilometre olduğu belirlendi.

Genelde kıtalar arası göçen kuşları uydu verici ile takibe alan Aras Kuş Araştırma Merkezi ekibi, hiç göçmeden bu bölgede kalan yırtıcıların yaşam ve avlanma alanlarını da bu sayede belirlemeyi hedefliyor.

- "Genellikle dağlık arazileri, ormanları ve kayalıkları tercih ediyor"

Aras Kuş Araştırma Merkezi Sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, merkezde yakalanan önemli türlerden birinin de puhu olduğunu, bu kuştan önemli veriler elde edeceklerini söyledi.

Burada ilk kez bir puhu halkaladıklarını da ifade eden Ağırkaya, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir yırtıcı, genellikle yerel, Aras Vadisi'ni boylu boyunca dolanan, hem beslenme hem de yuvalama alanı olarak kullanan çok önemli bir tür. Bu kuş genellikle dağlık arazileri, ormanları ve kayalıkları tercih ediyor. Aras Vadisi gibi sulak alanlarda avlanmaları da besin bulması açısından çok önemli. Bu tür yerlerin korunmasının önemini bu projeyle de iyi anlıyoruz. Yalnızca 10 günlük bir süreç içerisinde izlediğimizde Aras Vadisi'nin neredeyse tamamını beslenme alanı olarak kullandığını gördük. Bu açıdan da burası çok önemli bir alan."

Ağırkaya, puhunun doğa için oldukça önemli bir tür olduğunu vurgulayarak, "Boyu 70 santimetreye, kanat açıklığı ise yaklaşık 2 metreye kadar çıkıyor. Yaşayan en büyük baykuş türlerinden biri. Bu kuşun halkalanmasıyla birlikte de 2006 yılından beridir bölgede gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk." diye konuştu.

