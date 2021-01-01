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Doğadan gelen mucize:Arı sütü

Perihan Gövel Perihan Gövel 01.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Doğadan gelen mucize:Arı sütü

Kraliçe arıların beslenmesi için işçi arılar tarafından üretilen arı sütü, eşsiz bir protein ve vitamin kaynağıdır. Bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı için büyük faydaları bulunur. Arı sütünün faydalarını ve nasıl elde edildiğini bu yazıda bulabilirsiniz.

Arı sütü kraliçe arının beslenme ihtiyacını sağlamak ve gelişimini desteklemek amacıyla işçi arılar tarafından üretilen süt benzeri bir salgıdır. Larvaların beslenmesi için de kullanılır. Arı sütü faydaları bakımından oldukça zengindir. İnsan sağlığına iyi gelen yönleri vardır. İyileştirici etkileri bulunur. Bazı hastalıkları olanların dikkatle tüketmesi gerekir.

Arı Sütünün Önemi Nedir?

Arı sütü koloni içindeki tüm larvaların beslenmesi için hayati öneme sahiptir. Sosyal sınıf ya da cinsiyet gözetmeksizin tüm larvalar bu salgıdan faydalanabilir. Kraliçe arının sağlığı bu salgıyı tüketmesine bağlıdır. Kraliçe arı öldüğünde ya da koloniyi yönetemeyecek duruma düştüğünde işçi arılar, yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar verirler. Seçilmiş birkaç küçük larva için özel bir kraliçe hücresi inşa ederler. Bu seçilmiş larvaları hücrenin içinde bol miktarda arı sütüyle beslerler. Popülasyonun devamı için bu salgı hayati öneme sahiptir.

Arı Sütünün Eşsiz Faydaları

Zengin içeriği sayesinde arı sütü faydaları insan sağlığı açısından saymakla bitmez. En temel faydaları ise şunlardır:

  • Antienflamatuar etkileri vardır.
  • Zengin bir antioksidan kaynağıdır.
  • Kolesterol seviyelerine olumlu etkisi vardır, kalp sağlığını korur.
  • Yara iyileştirici özelliği bulunur.
  • A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, K vitaminleri ve folik asit açısından zengindir.
  • Kalsiyum, demir, bakır, iyot, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko içerir.
  • Bünyesinde 17 çeşit amino asit bulundurur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Plastik ürünlerde bulunan ve çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabilen BPA maddesinin etkilerini azaltır.
  • Kan basıncını düzenler.
  • İnsülini dengeler, kan şekeri kontrolü sağlar.
  • Menopozun bazı belirtilerinin azaltılmasına yardım eder.

Cilt Sağlığınızı Arı Sütüyle Koruyun

  • Arı sütü cilde faydaları olan bir üründür. Besin takviyesi olarak kullanılabileceği gibi arı sütü içeren kremlerle de cildinize bakım yapabilirsiniz.
  • Cilt kuruluğunu önler.
  • Arı sütü içeren kozmetik ürünlerle daha nemli ve ışıltılı bir cilde kavuşabilirsiniz.
  • Kırışıklık oluşumunu en aza indirir. Bazı anti-aging kremlerde arı sütü bulunur.
  • Sivilce oluşumunu engeller, akneli cilt problemini ortadan kaldırır.
  • Cilde ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar.

Arı Sütü Nasıl Tüketilir

Zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olan arı sütü nasıl kullanılır diye düşünebilirsiniz. Arı sütü balla karıştırılarak macun şeklinde tüketilebilir. Sabah ve akşam aç karnına saf haliyle alınabilir. İçeceklere karıştırarak da içebilirsiniz. Yetişkinlerin günde 1 gram kadar tüketmesi önerilir. Çocuklarda ise bu oranın yarı yarıya düşürülmesi gerekir. Arı sütü kullananlar mevsimsel hastalıklara karşı daha dirençli olurlar.

Arı Sütünün Yan Etkisi Var Mı?

Doğal dahi olsa her ürünün bazı istenmeyen etkileri olabilir. Arı sütünü de kullanmadan önce olası yan etkilerini göz önünde bulundurmanın faydası vardır. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce mutlaka doktorunuzun tavsiyesine başvurmanız gerekir. Arı sütünün bilinen bazı yan etkileri şunlardır:

  • Arı sütü kilo alımına neden olabilir.
  • Aşırı tüketimi mide rahatsızlıklarına yol açabilir.
  • Yüzde kızarıklık ve döküntü oluşabilir.
  • Arı sütünü içerisinde bulunan bazı maddeler hormonal etki yapabilir. Bu nedenle kanser hücrelerini uyararak büyümelerine sebebiyet verebilir. Meme ve prostat kanseri olan hastalar arı sütünü kesinlikle kullanmamalıdır.
  • Arı sütü kolesterol düşürücü ilaçların etkinliğini artırabilir. Bu da düşük kolesterol problemine yol açabilir.
  • Kan inceltici ilaçlarla birlikte kullanılması kanamalara neden olabilir.

Saklama Koşullarına Dikkat

Arı sütü kolay bozulabilen bir üründür. Üreticilerin arı sütünü hızlı bir biçimde soğuk depolamaya hazır hale getirmesi gerekir. Satın aldığınız arı sütünün ambalajının üzerinde yazan saklama koşullarına uymanız önemlidir. Kimi ürünlerin içeriğine daha iyi korunabilmeleri için bal ya da balmumu eklenebilir. Arı sütü;

  • Derin dondurucuda 18 ay,
  • Buzdolabında 2 ay bozulmadan saklanabilir.
  • Haftalık kullanım miktarlarına bölebilir, küçük kaplara aktararak derin dondurucuda rahatlıkla saklayabilirsiniz. Direkt güneş ışığından korumanız gerekir. Arı sütüne metal kaşık kesinlikle değdirilmemelidir. Tahta kaşık kullanılması tavsiye edilir.

Arı Sütü Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Klinik araştırmalar sonucu arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Bu hastalıklardan bazıları ise şunlardır:

  • Yüksek kolesterol düzeyinin normale çekilmesinde destek sağlar.
  • Menopoza bağlı şikayetleri hafiflettiği görülmüştür.
  • Kemik erimesine iyi gelir.
  • Sperm sayısını arttırdığı bilinir. Erkek infertilitesi tedavisinde kullanılabilir.
  • Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde destekleyici olduğu söylenir.
  • Oral mukozit adı verilen ağız yaralarını iyileştirir.
  • Kalp ve damar sağlığını korur.
  • Arı sütü proteininin hipertansiyona karşı etkili olduğu belirtilir.

Kimler Arı Sütü Tüketemez?

İki yaşın altındaki çocukların arı sütü tüketmesi tavsiye edilmez. Arı ürünlerine alerjiniz varsa, arı sütünden uzak durmanız gerekir. Saman alerjisi olanların bu ürünü kullanmaları alerji atağı geçirmelerine neden olabilir. Fazla kilonuz varsa bu besini tüketmemelisiniz. Kanser hastaları ve metabolik rahatsızlıkları olanların kullanımına uygun değildir. Herhangi bir rahatsızlığınız ya da beslenme probleminiz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Gerçek Arı Sütü Nasıl Anlaşılır?

Bal ve diğer arı ürünlerinin sahte olanları insan sağlığına ciddi zararlar verir. Arı sütünün de sahtesi kolayca yapılabilir. Bu besinin gerçek olup olmadığını anlamak tüketiciler için oldukça zordur. Tamamen doğal bir arı sütüne sahip olmak için güvenilir markaları tercih etmeniz gerekir. Eğer arıcı bir tanıdığınız varsa arı sütünü ilk elden temin ederek güvenle tüketebilirsiniz. Arı sütü zorlu koşullarda üretilir. Çıkarması oldukça zahmetlidir. Bu yüzden fiyat olarak bir miktar pahalıdır. Ucuz olan arı sütlerinden uzak durmanız tavsiye edilir. Sağlık için birçok yararı bulunan arı sütünü bağışıklığı destekleyici bir ürün olarak keyifle tüketebilirsiniz.

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