Doğadan gelen mucize:Arı sütü

Arı sütü kraliçe arının beslenme ihtiyacını sağlamak ve gelişimini desteklemek amacıyla işçi arılar tarafından üretilen süt benzeri bir salgıdır. Larvaların beslenmesi için de kullanılır. Arı sütü faydaları bakımından oldukça zengindir. İnsan sağlığına iyi gelen yönleri vardır. İyileştirici etkileri bulunur. Bazı hastalıkları olanların dikkatle tüketmesi gerekir.
Arı sütü koloni içindeki tüm larvaların beslenmesi için hayati öneme sahiptir. Sosyal sınıf ya da cinsiyet gözetmeksizin tüm larvalar bu salgıdan faydalanabilir. Kraliçe arının sağlığı bu salgıyı tüketmesine bağlıdır. Kraliçe arı öldüğünde ya da koloniyi yönetemeyecek duruma düştüğünde işçi arılar, yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar verirler. Seçilmiş birkaç küçük larva için özel bir kraliçe hücresi inşa ederler. Bu seçilmiş larvaları hücrenin içinde bol miktarda arı sütüyle beslerler. Popülasyonun devamı için bu salgı hayati öneme sahiptir.
Zengin içeriği sayesinde arı sütü faydaları insan sağlığı açısından saymakla bitmez. En temel faydaları ise şunlardır:
Zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olan arı sütü nasıl kullanılır diye düşünebilirsiniz. Arı sütü balla karıştırılarak macun şeklinde tüketilebilir. Sabah ve akşam aç karnına saf haliyle alınabilir. İçeceklere karıştırarak da içebilirsiniz. Yetişkinlerin günde 1 gram kadar tüketmesi önerilir. Çocuklarda ise bu oranın yarı yarıya düşürülmesi gerekir. Arı sütü kullananlar mevsimsel hastalıklara karşı daha dirençli olurlar.
Doğal dahi olsa her ürünün bazı istenmeyen etkileri olabilir. Arı sütünü de kullanmadan önce olası yan etkilerini göz önünde bulundurmanın faydası vardır. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce mutlaka doktorunuzun tavsiyesine başvurmanız gerekir. Arı sütünün bilinen bazı yan etkileri şunlardır:
Arı sütü kolay bozulabilen bir üründür. Üreticilerin arı sütünü hızlı bir biçimde soğuk depolamaya hazır hale getirmesi gerekir. Satın aldığınız arı sütünün ambalajının üzerinde yazan saklama koşullarına uymanız önemlidir. Kimi ürünlerin içeriğine daha iyi korunabilmeleri için bal ya da balmumu eklenebilir. Arı sütü;
Klinik araştırmalar sonucu arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Bu hastalıklardan bazıları ise şunlardır:
İki yaşın altındaki çocukların arı sütü tüketmesi tavsiye edilmez. Arı ürünlerine alerjiniz varsa, arı sütünden uzak durmanız gerekir. Saman alerjisi olanların bu ürünü kullanmaları alerji atağı geçirmelerine neden olabilir. Fazla kilonuz varsa bu besini tüketmemelisiniz. Kanser hastaları ve metabolik rahatsızlıkları olanların kullanımına uygun değildir. Herhangi bir rahatsızlığınız ya da beslenme probleminiz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
Bal ve diğer arı ürünlerinin sahte olanları insan sağlığına ciddi zararlar verir. Arı sütünün de sahtesi kolayca yapılabilir. Bu besinin gerçek olup olmadığını anlamak tüketiciler için oldukça zordur. Tamamen doğal bir arı sütüne sahip olmak için güvenilir markaları tercih etmeniz gerekir. Eğer arıcı bir tanıdığınız varsa arı sütünü ilk elden temin ederek güvenle tüketebilirsiniz. Arı sütü zorlu koşullarda üretilir. Çıkarması oldukça zahmetlidir. Bu yüzden fiyat olarak bir miktar pahalıdır. Ucuz olan arı sütlerinden uzak durmanız tavsiye edilir. Sağlık için birçok yararı bulunan arı sütünü bağışıklığı destekleyici bir ürün olarak keyifle tüketebilirsiniz.
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