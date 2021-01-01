Doğadan gelen mucize:Arı sütü

Arı sütü kraliçe arının beslenme ihtiyacını sağlamak ve gelişimini desteklemek amacıyla işçi arılar tarafından üretilen süt benzeri bir salgıdır. Larvaların beslenmesi için de kullanılır. Arı sütü faydaları bakımından oldukça zengindir. İnsan sağlığına iyi gelen yönleri vardır. İyileştirici etkileri bulunur. Bazı hastalıkları olanların dikkatle tüketmesi gerekir. Arı Sütünün Önemi Nedir? Arı sütü koloni içindeki tüm larvaların beslenmesi için hayati öneme sahiptir. Sosyal sınıf ya da cinsiyet gözetmeksizin tüm larvalar bu salgıdan faydalanabilir. Kraliçe arının sağlığı bu salgıyı tüketmesine bağlıdır. Kraliçe arı öldüğünde ya da koloniyi yönetemeyecek duruma düştüğünde işçi arılar, yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar verirler. Seçilmiş birkaç küçük larva için özel bir kraliçe hücresi inşa ederler. Bu seçilmiş larvaları hücrenin içinde bol miktarda arı sütüyle beslerler. Popülasyonun devamı için bu salgı hayati öneme sahiptir. Arı Sütünün Eşsiz Faydaları Zengin içeriği sayesinde arı sütü faydaları insan sağlığı açısından saymakla bitmez. En temel faydaları ise şunlardır:

Antienflamatuar etkileri vardır.

Zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Kolesterol seviyelerine olumlu etkisi vardır, kalp sağlığını korur.

Yara iyileştirici özelliği bulunur.

A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, K vitaminleri ve folik asit açısından zengindir.

Kalsiyum, demir, bakır, iyot, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve çinko içerir.

Bünyesinde 17 çeşit amino asit bulundurur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Plastik ürünlerde bulunan ve çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabilen BPA maddesinin etkilerini azaltır.

Kan basıncını düzenler.

İnsülini dengeler, kan şekeri kontrolü sağlar.

Menopozun bazı belirtilerinin azaltılmasına yardım eder. Cilt Sağlığınızı Arı Sütüyle Koruyun Arı sütü cilde faydaları olan bir üründür. Besin takviyesi olarak kullanılabileceği gibi arı sütü içeren kremlerle de cildinize bakım yapabilirsiniz.

Cilt kuruluğunu önler.

Arı sütü içeren kozmetik ürünlerle daha nemli ve ışıltılı bir cilde kavuşabilirsiniz.

Kırışıklık oluşumunu en aza indirir. Bazı anti-aging kremlerde arı sütü bulunur.

Sivilce oluşumunu engeller, akneli cilt problemini ortadan kaldırır.

Cilde ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. Arı Sütü Nasıl Tüketilir Zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olan arı sütü nasıl kullanılır diye düşünebilirsiniz. Arı sütü balla karıştırılarak macun şeklinde tüketilebilir. Sabah ve akşam aç karnına saf haliyle alınabilir. İçeceklere karıştırarak da içebilirsiniz. Yetişkinlerin günde 1 gram kadar tüketmesi önerilir. Çocuklarda ise bu oranın yarı yarıya düşürülmesi gerekir. Arı sütü kullananlar mevsimsel hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Arı Sütünün Yan Etkisi Var Mı? Doğal dahi olsa her ürünün bazı istenmeyen etkileri olabilir. Arı sütünü de kullanmadan önce olası yan etkilerini göz önünde bulundurmanın faydası vardır. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce mutlaka doktorunuzun tavsiyesine başvurmanız gerekir. Arı sütünün bilinen bazı yan etkileri şunlardır: Arı sütü kilo alımına neden olabilir.

Aşırı tüketimi mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Yüzde kızarıklık ve döküntü oluşabilir.

Arı sütünü içerisinde bulunan bazı maddeler hormonal etki yapabilir. Bu nedenle kanser hücrelerini uyararak büyümelerine sebebiyet verebilir. Meme ve prostat kanseri olan hastalar arı sütünü kesinlikle kullanmamalıdır.

Arı sütü kolesterol düşürücü ilaçların etkinliğini artırabilir. Bu da düşük kolesterol problemine yol açabilir.

Kan inceltici ilaçlarla birlikte kullanılması kanamalara neden olabilir. Saklama Koşullarına Dikkat Arı sütü kolay bozulabilen bir üründür. Üreticilerin arı sütünü hızlı bir biçimde soğuk depolamaya hazır hale getirmesi gerekir. Satın aldığınız arı sütünün ambalajının üzerinde yazan saklama koşullarına uymanız önemlidir. Kimi ürünlerin içeriğine daha iyi korunabilmeleri için bal ya da balmumu eklenebilir. Arı sütü;