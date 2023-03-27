Doğal güzel sanılıyordu! Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas da estetikli çıktı!

Simay Barlas, Ömer dizisindeki Süreyya karakteriyle oldukça gündemde. Son dönemin popüler ismi genç yaşına rağmen başarısıyla kendinden söz ettiriyor. Genç yıldız daha önce Zalim İstanbul, Hayat Bazen Tatlıdır ve Aziz dizilerinde de rol almıştı. Genç oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı.

Ömer dizisindeki Süreyya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas, sevilen dizinin hayranları tarafından sıkı şekilde takibe alındı.

ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Daha önce Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atmış olan ve Aziz dizisi sonrasında Ömer ile yükselişe geçen Simay Barlas’ın Instagram’da 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı.

İşte genç oyuncunun estetiksiz hali...

"ANNESİNİN KIZI"

Verdiği bir röportajda kendisini 'annesinin kızı' olarak tanımlayan Simay Barlas ayrıca, "İki kardeşiz, bir ağabeyim var. Benim için doğru olan ‘annesinin kızı’ deyimi galiba. Diğer yandan çoğu kız çocuğu gibi babama düşkünlüğüm de ayrıdır.

Sokakta oynamaktan eve gelemeyen, üstü başı toz içinde evine dönen, şanslı çocuklardandım. Hayal gücüm yakın arkadaşlarımdan biriydi. Hayal kurmayı çok severdim. Eğlenceli ve mutlu bir çocukluk yaşadım." şeklinde ifade etmişti.



