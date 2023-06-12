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Doğal güzellik zengini Bolu, yaz aylarında ziyaretçilerini mavi ve yeşilin ahengiyle ağırlıyor

12.06.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahipliği yaptığı 147 gölet, 14 göl, 370 yayla ve tarihi yapılarıyla oluşturduğu doğallık denizinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bolu, yaz aylarında gelen ziyaretçilerine yeşilin ve mavinin tonlarında tatil keyfi sunuyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Bolu, Yedigöller ve Abant Gölü Milli Parkları, Gölcük, Beşpınarlar, Karagöl, Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü tabiat parkları ve Seben Gölü ile yaylalarının yanı sıra daha keşfedilmemiş doğallıkları bünyesinde barındırıyor.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu ahenkli görüntüleri kent merkezi ile Mudurnu ve Göynük gibi ilçelerindeki tarihi yapılarıyla süsleyen kent, İstanbul ve Ankara gibi metropollerde yaşayan vatandaşların hafta sonları nefes almak için tercih ettiği destinasyonların başında geliyor.

Kent sınırları içerisinde yer alan 147 gölet, 14 göl, 370 yayla ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar, yaz aylarında yeşilin tonlarının da hakim olmasıyla yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi haline geliyor.

Konaklama veya günübirlik turlarla, göl ve ormanların buluştuğu doğal manzaraları görme fırsatı bulan ve yazın sıcağında serinliği yaşatan yükseltilerde vakit geçiren ziyaretçiler, tarihi ilçeleri de gruplar halinde gezebiliyor.

Bolu Valiliği binası, Yıldırım Bayezid Cami, Akşemseddin Türbesi, Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki sivil mimari örnekleri ile tarihi kuleleri gören tatilciler, tabiatla iç içe geçirdiği yaz tatilinde tarihte yolculuk yapma fırsatını elde ediyor.

Bu arada Bolu'daki güzellikler ve tarihi yapıların bulunduğu bölgeler, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

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