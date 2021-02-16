Doğal güzellikleriyle ünlü İkizgöller turizme kazandırılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü İkiz Göller çevresinde yapılması planlanan ve içerisinde bungalov evler, sosyal tesisler, karavan parkı ve spor alanlarının bulunacağı projenin imzaları atıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı Belediyesinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin ilçenin çehresini değiştireceğini söyledi.

Proje tamamlandığında bölgenin çok ciddi kazanımlar elde edeceğini vurgulayan Çetin, "İlçemiz, Trakya'nın cazibe merkezi olacak. Pınarça Mahallesi'nde ayrıca termal su çalışmamız da var. Maden Tetkik Arama (MTA) ile görüşmelerimizde sevindirici haberler geleceğini umut ediyoruz. Termal turizm ile bölgemiz taçlanacak." dedi.

- " 'Türkiye'nin gözbebeği' olacak bir projeyi hayata geçireceğiz"

Bölgeye yatırım yapacak CY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Arabacı ise İkizgöller'e yapılacak projenin "Türkiye'nin gözbebeği" olacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle otel konseptlerinin farklılaştığını vurgulayan Arabacı, "İnsanlar kalabalık alanlara gitmek istemiyorlar. Hijyen ve tek başına seyahatler önem kazandı. İnsanlar çok fazla kapalı alanda kalmaya başladı. Dışarıya çıkmak istiyorlar ama aynı zamanda bu hastalıktan da korkuyorlar." diye konuştu.