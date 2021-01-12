Doğal olanı özleyenlere kaya gibi sağlam yoğurt tarifi! Mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

‘Evde yoğurt yapamam kendime güvenemiyorum’ diyenlerdenseniz size kaya gibi sağlam yoğurt yapmanın yollarını adım adım anlattık; hem de video ile.

YOĞURT İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Cam, çelik veya toprak kap

Tencere

Battaniye veya örtü

Mutfak termometresi (tercihen)

YOĞURT YAPILIŞI

1. adım: Sütü orta ateşte ısıtın. Yavaş yavaş köpüklenmeye başlayınca altını kapatın.Bir mutfak termometresi kullanıyorsanız 85 dereceyi görene kadar bekleyin.

Süt ısınırken mutlaka sık sık karıştırın. Eğer sütü karıştıramayacak durumdaysanız benmari yöntemiyle ısıtın.

2. adım: Sütün ılınmasını bekleyin. Eğer bu işlemi daha hızlı yapmak istiyorsanız kaşıkla sürekli karıştırabilirsiniz. Parmağınızın dayanabileceği sıcaklığa gelinceye kadar bekleyin.

Termometre kullanıyorsanız 40 ile 45 dereceye gelmesi yeterli olacaktır.

3. adım: Kaba dökün. Sütü yoğurdu yapacağınız cam , toprak ya da çelik kaba koyun.

4. adım: Mayalayın. Sütten bir iki kaşık alın ve küçük bir kaseye koyun. Taze yoğurttan bir tatlı kaşığı alın ve kase içindeki süte koyup karıştırın. İyice karıştırdığınız süt ve yoğurt karışımını süt dolu kap içine boşaltın. Daha sonra sütü biraz karıştırın.

5. adım: Sıcaklığı koruyun. Sütün mayalanabilmesi için sıcaklığını koruması ve 35 derecenin altına düşmemesi gerekir. Bunun için süt kasesini bir örtü ya da bir battaniye ile iyice sarmalısınız. En az dört saat bekleyin. Bu sürede kaseyi hareket ettirmeyin.

6. adım: Buzdolabında saklayın. Kaseyi sardığınız örtüden çıkarın ve buzdolabına koyun. En fazla bir hafta içinde tüketin. Afiyet olsun.