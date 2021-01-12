Doğal olanı özleyenlere kaya gibi sağlam yoğurt tarifi! Mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

‘Evde yoğurt yapamam kendime güvenemiyorum’ diyenlerdenseniz size kaya gibi sağlam yoğurt yapmanın yollarını adım adım anlattık; hem de video ile.
YOĞURT İÇİN MALZEMELER
- 1 litre süt
- 1 tatlı kaşığı yoğurt
- Cam, çelik veya toprak kap
- Tencere
- Battaniye veya örtü
- Mutfak termometresi (tercihen)
YOĞURT YAPILIŞI
1. adım: Sütü orta ateşte ısıtın. Yavaş yavaş köpüklenmeye başlayınca altını kapatın.Bir mutfak termometresi kullanıyorsanız 85 dereceyi görene kadar bekleyin.
Süt ısınırken mutlaka sık sık karıştırın. Eğer sütü karıştıramayacak durumdaysanız benmari yöntemiyle ısıtın.
2. adım: Sütün ılınmasını bekleyin. Eğer bu işlemi daha hızlı yapmak istiyorsanız kaşıkla sürekli karıştırabilirsiniz. Parmağınızın dayanabileceği sıcaklığa gelinceye kadar bekleyin.
Termometre kullanıyorsanız 40 ile 45 dereceye gelmesi yeterli olacaktır.
3. adım: Kaba dökün. Sütü yoğurdu yapacağınız cam , toprak ya da çelik kaba koyun.
4. adım: Mayalayın. Sütten bir iki kaşık alın ve küçük bir kaseye koyun. Taze yoğurttan bir tatlı kaşığı alın ve kase içindeki süte koyup karıştırın. İyice karıştırdığınız süt ve yoğurt karışımını süt dolu kap içine boşaltın. Daha sonra sütü biraz karıştırın.
5. adım: Sıcaklığı koruyun. Sütün mayalanabilmesi için sıcaklığını koruması ve 35 derecenin altına düşmemesi gerekir. Bunun için süt kasesini bir örtü ya da bir battaniye ile iyice sarmalısınız. En az dört saat bekleyin. Bu sürede kaseyi hareket ettirmeyin.
6. adım: Buzdolabında saklayın. Kaseyi sardığınız örtüden çıkarın ve buzdolabına koyun. En fazla bir hafta içinde tüketin. Afiyet olsun.
İPUCU: Kış aylarında sıcaklığı muhafaza edebilmek için kasenizi kalorifer peteğinin yanına koyabilirsiniz.
FIRINDA YOĞURT MAYALAMA NASIL OLUR?
- Malzemeleri bir araya getirdikten sonra fırında yoğurt mayalama işlemini hayata geçirebilirsiniz. Sütü geniş bir tencereye alın ve 10 dakika kaynatın.
- Yaklaşık 10 dakika kaynattığınız ve bu esnada taşmamasına dikkat ettiğiniz sütü ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın. Yaklaşık 45-50 derece sıcaklıklara ulaşmasını bekleyin. Eğer küçük parmağınız yaklaşık 6-7 saniye boyunca sütün içinde yanmadan kalabiliyorsa sütünüz mayalanma sıcaklığına gelmiştir. Mayalama için kullanacağınız 4 yemek kaşığı ev yoğurdunu bir kaseye alın, üzerine tencereden 1 kepçe süt ilave edip karıştırın. Bu sayede yoğurdu sütün içine ilave ettiğinizde kesilmesinin önüne geçer, çok daha güzel kıvamlı bir yoğurdunuz olmasını sağlarsınız.
- Tenceredeki süte bu karışımı yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edin. Ve güzelce karıştırın. Karışımı ısıya dayanıklı kavanozlara koyun.
- Fırını 50 derecede çalıştırarak 5-6 dakika bekleyin. İçine mayalı sütü ağzı açık olacak şekilde yerleştirin ve bu şekilde 5-6 saat bekletin.
- 5 dakika sonra fırını kapatın, içine hazırladığınız mayalı sütü ağzı açık olacak şekilde yerleştirin ve bu şekilde 5-6 saat kadar mayalandırın.
- Daha sonra buzdolabına koyun.
KAVANOZDA YOĞURT MAYALAMA NASIL OLUR?
Sütü elinizi hafif yakacak kadar ısıtın, sakın kaynatmayın. Çiğ nohutları kavanoza alıp üzerine sütü dökün. Ağzını sıkıca kapatın ve bir beze sarıp kalorifer peteğinin üzerine bırakın. Bir gece bu şekilde bekletin, mayanın çökelek gibi oluşumlarla dolmuş olması gerekiyor. Vakit kaybetmeden de mayayı süzgeçten geçirmelisiniz. Yoğurt mayanız kullanıma hazırdır.
YOĞURT MAYALAMANIN PÜF NOKTALARI
- Bu aşamada önemli olan sütün mayalanacağı yerin her hangi bir çarpmada sallanmıyor olmasıdır. Yoğurt mayalanırken sallanmaması gerekiyor aksi halde maya tutmayabilir.
- Yoğurt mayalamanın en önemli kurallarının başında süt seçimi geliyor. Faydalarından daha fazla yararlanmak istiyorsanız sütünüzü pastörize değil çiğ seçmelisiniz.
- Yoğurdunuzun daha yoğun kıvamlı olmasını istiyorsanız daha yoğun ve sert kıvamlı yoğurt mayaları ile yoğurt mayalamanızı öneriyoruz. Bu şekilde yoğurtlarınız daha yoğun kıvamlı olacaktır. Katı yoğurt yapmanın bir başka sırrı ise farklı süt çeşitlerini bir arada kullanmaktan geçiyor. Örneğin; sütünüzün yarısını manda, keçi sütü gibi bir süt geriye kalanını klasik inek sütü olarak tercih ederseniz de katı bir yoğurt elde ederseniz.
- Yoğurdunuzun daha uzun süre dayanmasını ve ekşimemesini istiyorsanız emaye ya da demir döküm tencere kullanın.
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