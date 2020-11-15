Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak

“Atakum peynirini markalaştıracağız”

Kesillili kadınlara Atakum Belediyesi’nin kırsal kalkınma projelerini anlatan Başkan Cemil Deveci, şunları söyledi:

“Torunlarınızı yanınıza getireceğim onun için çalışıyorum. Burada karınları doyarsa evde kalırlar. İnanın şehir hayatı daha kötü. Buradan güzel köy mü var? Birbirine yakın 3-4 köyün merkezinde bu gibi üretim atölyeleri kuracağız. Uzmanlarımız nasıl daha kaliteli peynir ve yağ üretebileceğiniz konusunda eğitimler gerçekleştirecek. Arkadaşlarımız sizden aldıkları sütü hesaplayacaklar. Size sütten ne kadar üretim yaptıklarını bildirecekler ve kooperatifimiz aracılığıyla satışları gerçekleşecek. Ayın sonunda da hesabınıza paranız yatacak, sizinle belgeleri de paylaşacaklar. Daha sonra siz zaten bunu gördükçe ‘Bu kooperatifi ben yönetiyorum’ diyeceksiniz. Bu mandıralarda doğal ortamda yetişmiş hayvanların sütünden markalaşmış ürünler oluşturmak istiyoruz. Neden bizim de Kars peyniri gibi markamız olmasın? Biz de Samsun veya Atakum burması üretebiliriz. Yakın zamanda Jersey ırkı ineklerimizi üreticilerimize dağıtacağız. Öncelikle 50 kadınımıza gebe bir şekilde ırkı çok değerli olan bu büyükbaş hayvanları teslim edeceğiz. İnanın, iki inek asgari ücretten daha fazla gelir getirecek. Yakın zamanda ulaştırılacak 50 ineğin masrafları Samsun’da kulüp tarafından karşılandı. Biz de yine bir o kadar daha büyükbaşı dezavantajlı gruplara öncelik tanıyarak mahallelerimize ulaştıracağız. Atakum’da sürekli bir buzağı üretimi gerçekleştirerek her evde Atakum Belediyesi’nin bir çift Jersey büyükbaş hayvanı olmasını sağlayacağız. Sütü çok değerli olan bu hayvan doğal ortamda büyüyecek. Yine bu sütlerle, kurduğumuz mandıralarda üretilen peynir, tereyağı gibi kaliteli ürünler üretilecek. Kooperatifimiz sayesinde bu ürünleri pazara ulaştırıp ‘Bu ürün Atakum Belediyesi uzmanları tarafından kaynaktan bugüne kadar kontrol edilmiştir. Sağlıklı ve doğal ürünlerdir’ damgasını vuracağız. Bu doğal ürünleri yalnızca Samsun’a değil tüm Türkiye’ye ulaştıracağız.”

