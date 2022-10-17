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  4. Doğal ürünlerden elde edilen biyokütle yakıt pelete Avrupa'dan talep arttı

Doğal ürünlerden elde edilen biyokütle yakıt pelete Avrupa'dan talep arttı

17.10.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den 9 ayda gerçekleştirilen pelet ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 500 yükseldi, dış ticarette en büyük pazarı Avrupa ülkeleri oluşturdu - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle: - "Şu an çok yoğun şekilde pelete talep var. Kömürle kıyasladığımızda atığı çok az, yüksek kalori var"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye'nin, doğal ürün ve atıklardan elde edilen biyokütle yakıt türü pelet ihracatı, özellikle Avrupa'dan gelen taleple arttı.

Isınma amaçlı kullanılan pelet, endüstriyel ve tarımsal atıkların kurutulup öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması ile elde ediliyor.

Pelet yapımında talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürün, ekin sapı, fındık, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürün ve atıklar kullanılıyor.

Isı değeri yüksek pelete yurt dışından talep arttı. Bu yılın ocak-eylül döneminde pelet ihracatının miktar ve döviz getirisi yükseldi. Geçen yıl 12,5 bin ton olan pelet ihracatı yaklaşık yüzde 500'lük artışla 74,7 bin tona çıktı. İhracat getirisi de 1 milyon 734 bin dolardan yaklaşık yüzde 800'lük artışla 15 milyon 425 bin dolara ulaştı.

Pelete en büyük ilgi Bulgaristan'dan geldi. Toplam ihracatın miktar olarak yüzde 60'ı Bulgaristan'a gerçekleştirildi. Bu ülkeye geçen yılın ocak-eylül döneminde 650 bin dolarlık pelet ihraç edilirken bu senenin aynı döneminde 45 bin ton dış satıştan 7,6 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Kuzey Makedonya, Almanya, Romanya, Yunanistan, İtalya, bu yıl pelet talebi artan ülkeler oldu. Geçen yıl pelete talep göstermeyen Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, Malta, KKTC, Kosova, Libya, Litvanya, Macaristan, Slovenya, Sırbistan, Çekya ve İsviçre bu yıl Türkiye'nin pelet ihraç ettiği ülkeler arasında yer aldı.

- "Yüksek kalorisi var"

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, AA muhabirine, peletin, karbon salımı ve kül açığa çıkarma gibi değerlerinin düşük olması nedeniyle kömür, doğal gaz gibi yakıt türlerine göre daha çevreci olduğunu belirtti.

Peletin ısınma aracı olarak önemli bir alternatif olduğunu dile getiren Gürle, Avrupa'da doğal gaz temini sıkıntısı ve fiyatların artmasının pelete ilgiyi artırdığını söyledi.

Son dönemde Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan'dan çok fazla talep aldıklarını hatırlatan Gürle, "Şu an çok yoğun şekilde pelete talep var. Kömürle kıyasladığımızda atığı çok az, yüksek kalori var. Bundan dolayı ilgi görüyor. Bizim gözlemlediğimiz Balkan ülkeleri daha fazla tedbir almakta pelet konusunda. Pelet doğal gaza alternatif olarak düşünülüyor. Pelette çok fazla ısı var. Atığı çok az. Çok iyi bir ihraç kalemimiz olabilir. Çünkü Türkiye'de ağaç fabrikalarında ciddi anlamda doğal talaş çıkıyor. Zaten doğal talaştan yapılan pelet katma değerli. Pelet üretimi Karadeniz Bölgesi'nde yaygın çünkü yoğun miktarda ağaç, kereste, tomruk üretimi var." diye konuştu.

Gürle, Türkiye'de halihazırda 55 milyon metreküp civarında ağaç, kereste, odun işlendiğini hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ülke Avrupa İhracat talaş odun pelet üretim

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