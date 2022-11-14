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Doğalgazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

14.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde epilepsi hastası şahıs, ocakta açık kalan doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Doğalgazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Olay, Kemalpaşa Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın 3’cü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi, kardeşi Onur Günyeli’ye (40) telefonla ulaşamayınca polisi arayarak kardeşinden haber alamadığını söyledi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri merdivenle binanın balkonundan içeri girdiklerinde yoğun bir şekilde gaz kokusunu fark etti. Ocaktan sızan doğalgazı kapatan itfaiye ekipleri Onur Güneyli’yi yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme

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