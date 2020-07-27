Doğan: "KKDF kaldırılarak çiftçiye destek olunmalı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hayatı sürdürebilmek için gıdaya ne kadar ihtiyacımız varsa, gıdanın üretilmesi için de çiftçinin desteğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Üretim faaliyetlerinin başından sonuna kadar birçok masrafla karşılaşan çiftçilerimiz, bu masraflarını karşılamak için işletme kredisi kullanmaktadır" dedi.

Çiftçilerin kullanmakta olduğu işletme kredilerinden, kredi faizinin üzerinden yüzde 15 oranında kaynak kullanım destekleme fonunun kesilmekte olduğunu belirten Doğan, "Diğer ticari firmalara uygulanmayan bu kesintinin, ekonominin kalbinin attığı en önemli sektörlerden olan tarımsal üretimde, çiftçilerimize de uygulanmamalıdır’’ diye konuştu.

Bazı bankaların çiftçilerden kullandıkları kredi kadar fatura talep ettiklerine de değinen Doğan, “Ancak uygulamada bazı masrafların çiftçiler tarafından belgelendirilmesinin mümkün olamadığı da bir gerçektir” ifadesini kullandı.

Tarımda üretim olmazsa sürdürülebilir bir ekonomiden söz edilemeyeceğini belirten Doğan, ‘’Zor koşullarda üretime devam eden çiftçilerimizin her alanda desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yetkililerimizden çiftçilerimize uygulanan KKDF’nin kaldırılmasını beklemekteyiz’’ dedi.

