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Doğançay Müzesi 18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları başladı

15.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğançay Müzesi 18. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Doğançay Müzesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması'na başvurular başladı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, bu sene serbest temayla dijital platformdan yürütülecek yarışmaya, İstanbul'da okuyan ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliği ve katkılarıyla düzenlenen yarışma, Sanmar Denizcilik, Khai Otel Bodrum, ADEL, LeColor, Roublof, Basi Systems, Sanathane ve Yıldız Holding'in desteğiyle gerçekleştirilecek.

Sanat eleştirmeni, küratör Beral Madra, küratör Mehmet Lütfi Şen, ressam Süleyman Saim Tekcan, sanat eleştirmeni, küratör Vasıf Kortun ve Oktay Dura'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu ilk 8'e giren öğrenciler bir yıllık sanat eğitiminin yanı sıra çeşitli ödüller almaya hak kazanacak.

Son başvuru tarihi 12 Aralık olarak belirlenen yarışmaya, öğrenciler "info@dogancaymuseum.org" adresi üzerinden katılabilecek.

Yarışma sonunda başarı ve sergileme ödülü kazanan eserler, 12 Ocak'ta öğrencilere bildirilecek.

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