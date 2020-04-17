YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Doğanşehir Kurucuova Mahallesi karantina altına alındı

Doğanşehir Kurucuova Mahallesi karantina altına alındı

MALATYA HABERLERİ  | 17.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, yeni tip korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır” dedi.Diğer yandan, Malatya’nın Akçadağ’ın Küçükkürne Mahallesi ile Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bölgesi korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.Bu arada, 12 Nisan’da Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi, 13 Nisan’da ise Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi’nde, 15 Nisan’da Pütürge’nin Sahilköy’de ve 16 Nisan’da Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi’nde karantina uygulaması sona ermişti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi, yeni tip korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.
Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi’nde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır” dedi.
Diğer yandan, Malatya’nın Akçadağ’ın Küçükkürne Mahallesi ile Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bölgesi korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Bu arada, 12 Nisan’da Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi, 13 Nisan’da ise Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi’nde, 15 Nisan’da Pütürge’nin Sahilköy’de ve 16 Nisan’da Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi’nde karantina uygulaması sona ermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Ç.Ü, Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi

Ç.Ü, Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Malatya Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:41
Öğle
12:31
İkindi
16:13
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Akademi Eczanesi
Merkez
Berat Eczanesi
Merkez
Gedik Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı

Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı

Malatya'da çay ocakları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Malatya'da çay ocakları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Malatya’da gıda denetimleri arttırıldı

Malatya’da gıda denetimleri arttırıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.