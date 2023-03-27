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Doğanşehir'de depremzedelere sıcak yuva olacak 952 kalıcı konut için çalışmalar sürüyor

27.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, afetzedeler için yapımına başlanan 952 kalıcı konutun yıl sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 7 bin evin kullanılamaz hale geldiği Doğanşehir ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedelerin kullanacağı 952 kalıcı konutun yapımı için Altıntop Mahallesi'ndeki Tavşantepe mevkisinde çalışmalar devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, depremlerden en çok etkilenen ilçelerden birinin Doğanşehir olduğunu belirterek, "14 bin civarında müstakil dairemiz var ve bunun yaklaşık 7 bine yakını ağır hasarlı, orta hasarlı veya yıkılmış durumda. Bu, ilçe geneline yayıldığı zaman ciddi bir hasar olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için TOKİ tarafından çalışmaların hızlandırıldığını ve bölgede zemin etüdünün detaylı şekilde yapıldığını vurgulayan Zelyurt, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda 48 bloktan oluşan 952 daire 2 ayrı firmaya verildi. 16 bloğu bir firma, 32 bloğu diğer firma yapacak. İnşaatlarımız başladı ve temelleri kazıldı, demirleri bağlandı. Burası zemin olarak incelendi. Fay hatları incelendi. TOKİ'ye burayı önerdiğimiz zaman geldiler, zemin ve etüt çalışmalarını tekrar yaptılar. Fay hatlarına baktılar ve 12 Mart'ta çalışmalara başlandı. Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."

Zelyurt, konutların yapılacağı arazinin Doğanşehir Belediyesi tarafından TOKİ'ye tahsis edildiğini aktardı.

"HEDEFLENEN 11. AYIN SONUNA YETİŞTİRMEK"

Kalıcı konutların yıl sonuna yetişmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Zelyurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedeflenen 11. ayın sonuna yetiştirmek yani yıl sonunda teslim etmek. Şimdi 952 konut yapılıyor ama ilçemizdeki yıkılan bina sayısına baktığımız zaman burası ilk etapta yetersiz gibi görünüyor. Ancak ilçe merkezinde şu anda yeniden imar planlaması yapılıyor. Bu planlamanın akabinde bir çarşı merkezi oluşturulacak. Çarşı merkezinin etrafındaki yerlere zemin durumuna göre yerinde binaların yapılması, müsait olan yerlere yeniden kısıtlı imar verilmek suretiyle yapılaşmaya gidilecek. Bu yapılaşma yeterli olmazsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un ifadesine göre de buraya tekrar 952'nin haricinde yeniden binalar yapılması kararlaştırılacak. İlk etapta hızlı şekilde 952 konutumuz başlamış ve tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yıl sonunda depremzedelerimiz buralarda evlerine oturmak suretiyle eski hayatlarına dönecekler diye planlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Malatya Doğanşehir

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