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Doğanşehir’de jandarmadan kenevir operasyonu

MALATYA HABERLERİ  | 17.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 983 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirdi.

Doğanşehir’de jandarmadan kenevir operasyonu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 983 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son dönemlerde uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalara imza atan Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimine göz açtırmıyor. Oluşturulan özel ekipler aracılığı ile uyuşturucu ile mücadele eden jandarma, son olarak Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesinde yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığı bilisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı.
Şafak vaktinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda ev ve bahçelerde yapılan aramalarda 983 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 73 adet tabanca fişeği ve 1 adet şarjör de ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Doğanşehir’de jandarmadan kenevir operasyonu

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