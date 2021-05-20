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Doğasever MaxiPara Kart, "doğaya dijital katkı" sunacak

20.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı’nın iş birliği kapsamında hayata geçirilen TEMA Kart ailesinin yeni üyesi Doğasever MaxiPara Kart sahipleri, kartlarına yükledikleri tutar kadar harcama yapabiliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı’nın iş birliği kapsamında hayata geçirilen TEMA Kart ailesinin yeni üyesi, Doğasever MaxiPara Kart isimli ön ödemeli kart oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır müşterilerinin Maximum TEMA Kart aracılığı ile yaptığı her alışveriş üzerinden TEMA Vakfı’na katkıda bulunan İş Bankası, bu özelliği, ön ödemeli kartlar ailesinin en yeni üyesi Doğasever MaxiPara Kart kullanıcılarına da sunuyor.

Doğasever MaxiPara Kart kullanıcılarının yaptığı alışverişler, İş Bankası’nın kendi kaynaklarından TEMA Vakfı’na sağladığı katkı sayesinde, Vakfın başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma faaliyetlerinde desteğe dönüşmüş oluyor.

Doğaya katkı sağlaması hedefi ile sadece dijital kart olarak kullanıma sunulan Doğasever MaxiPara Kart, MaxiPara Kart’ın tüm özelliklerini taşıyor. Doğaseverler, kartlarına yükledikleri tutar kadar harcama yapıyor, MaxiPara Kart kampanyalarından faydalanıyor, hem doğayı hem bütçelerini koruyor.

Kart ve kullanım ücreti olmayan Doğasever MaxiPara Kart’a İş Bankası müşterisi olsun olmasın herkes başvurabiliyor ve kart başvurusu Maximum Mobil içerisinden yapılabiliyor.

Doğasever MaxiPara Kart sahipleri, 11 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında Maximum Mobil uygulamasında yer alan Gördüm Aldım ya da Market Alışverişi menülerinden yapacakları 50 TL ve üzeri ilk harcamalarına aynı menülerde kullanılmak üzere 20TL MaxiPuan kazanabiliyor.

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