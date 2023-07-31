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Doğaseverler Müküs Çayı'nın serin suyunda rafting yaptı

31.07.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğaseverler, Müküs Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Bahçesaray; ormanlık alanları, ceviz ağaçları, Müküs Çayı ve el değmemiş doğasıyla birçok ilden ziyaretçi ağırlıyor.

Van Vadi Doğa Spor Kulübü'nün ilçede düzenlediği etkinliğe katılan 58 doğasever, bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı buldu, doğayla iç içe zaman geçirdi.

Doğaseverler, Müküs Çayı'na indirilen botlara binerek 4 kilometrelik parkurda rafting yaptı, eğlenceli anlar yaşadı.

Kulüp başkanı Ömer Demez, Bahçesaray'ın bozulmamış doğasıyla ilgi çektiğini belirterek, "Müküs Çayı'nda rafting yaptık. Su çok soğuktu. Havanın sıcak olmasından dolayı üşümedik. Herkesi Bahçesaray'a davet ediyoruz. Gelin, bu bakir doğayı görün ve bu güzel suda rafting heyecanını yaşayın." diye konuştu.

Sadi Akın ise ilçenin ilgi çekici bir doğaya sahip olduğunu dile getirerek, "Bu çayın rafting alanında değerlendirilmesi ilçeye ekonomik katkı sağlayacaktır. Buz gibi soğuk bir su. Harika bir atmosferi var buranın. Herkes gelip bu güzel deneyimi yaşamalıdır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Van Bahçesaray rafting

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