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Doğaseverlere Erciyes zirve tırmanışı etkinliği

27.07.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğaseverlere Erciyes zirve tırmanışı etkinliği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen Erciyes zirve tırmanışları, 7-8 Ağustos'ta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bin 917 rakımlı zirveye tırmanış, Erciyes AŞ'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleştirilecek.

7 Ağustos Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanacak doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağevinde konaklayıp, sabah erken saatte tırmanışa geçecek. Zirveye ulaşan katılımcılar, güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde seyrederek manzaranın keyfini çıkaracak. Zirvede 1 saat geçirecek dağcılar, fotoğraf çekip, zirve defterini imzaladıktan sonra pazar günü öğle saatlerinde Tekir Yaylası'na inecek.

Zirve tırmanışına katılmak isteyen doğaseverler 0 352 342 3917 ya da 0538 651 00 04 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yaptırabilecek.

Zirve tırmanışı için katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ayakkabı, sırt çantası, mont, gözlük, şapka ve sağlık raporu getirmesi gerekiyor.

Erciyes AŞ'nin zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam edecek.

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