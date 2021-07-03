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Doğaseverlerin uğrak noktası: Çetmi Şelalesi

03.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Ovası'nın güneyinde yer alan, Orta Toroslar'ın zirvelerindeki kaynak ve kar sularıyla beslenen şelale, ziyaretçilerine yılın her ayında farklı güzellikler sunuyor - Ziyaretçilerden Muhammet Emin Kurt: - "Arkadaşlarımızdan böyle bir yer olduğunu duyuyorduk. Son zamanlarda yaşadığımız yoğunluktan sonra buranın doğası, havası çok iyi geldi. Şelaleye gelirken de eşsiz manzaralar eşliğinde yolculuk yaptık"

RAMAZAN BİLGİLİ - Konya'nın Taşkent ilçesindeki Ayboğazı Kanyonu ve ortasından akan çayın oluşturduğu Çetmi Şelalesi, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Orta Toroslar'ın eteklerindeki Taşeli Platosu'ndaki şelale, piknik yapmak, stresten kurtulmak, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Toroslar'ın eriyen kar suları, şelaleden sonra yaklaşık 150 kilometrelik yolculukla Akdeniz ile buluşuyor.

Etrafı sarp dağlarla çevrili, uçurum ve düzlüklerin birbirini tamamladığı Ayboğazı Kanyonu, yemyeşil ağaçlar, patika yollar ve kuş cıvıltılarıyla yürüyüş, tırmanış gibi doğa sporlarına imkan tanıyor.

Kanyonda yaklaşık 50 metre yükseklikten büyük bir gölete dökülen Çetmi Şelalesi'nin çevresi, Taşkent Belediyesi tarafından, doğal görünümü bozulmadan mesire alanı olarak düzenlendi.

Çayın karşı tarafına kütüklerden yapılan bir köprüyle ulaşılabiliyor. Ziyaretçilerine yılın her ayında farklı güzellikler sunan şelaleyi, mesire alanının her yerinden görüntüleme imkanı bulunuyor.

- "Doğayla baş başa kalmak isteyenlere burayı görmelerini tavsiye ederim"

Ziyaretçilerden Muhammet Emin Kurt, AA muhabirine, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 112 Acil Servis personeli olduğunu söyledi.

Uzun zamandır bölgede görev yapmasına rağmen şelaleye ilk kez geldiğini belirten Kurt, "Arkadaşlarımızdan böyle bir yer olduğunu duyuyorduk. Son zamanlarda yaşadığımız yoğunluktan sonra buranın doğası, havası çok iyi geldi. Şelaleye gelirken de eşsiz manzaralar eşliğinde yolculuk yaptık. Yolu gayet rahat bulduk. Doğayla baş başa kalmak isteyenlere en kısa zamanda burayı gelip görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Murat Akpınar ise daha önce bölgeye gelmediğini anlatarak, "Şelalesiyle, ortamıyla, tesisiyle gerçekten çok güzel bir yer. Daha da güzelleştirilebilir, aktiviteli bir hale getirilebilir. Böylece turizme daha fazla katkısı olur ve bölge halkının kazancı da artar. Ziyaretçiler aileleriyle de gelebilir." dedi.

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