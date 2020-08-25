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Doğasıyla herkesi büyülüyorlar! İşte dünyanın en büyük 3 adası...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünya üzerinde binlerce ada bulunuyor. Kimisi ıssız kimisi de oldukça kalabalık ve hareketli. Doğasıyla bizi farklı farklı dünyalara sürükleyen bu adalar, doğa tutkunlarının da vazgeçilmezleri arasında. Gizemli kıyıları keşfetmek isteyenler soluğu bu adalarda alıyor. Siz de dünyanın en büyük adalarına ufak bir seyahate var mısınız? İşte dünyanın en büyük adaları...

Doğasıyla herkesi büyülüyorlar! İşte dünyanın en büyük 3 adası...

Her tarafı uçsuz bucaksız denizlerle çevrili olan bu toprak parçaları, muhteşem manzaraları ve eşsiz ekosistemleriyle görenleri etkisi altına alıyor. Bazı yerleşim merkezlerine de ev sahipliği yapan bu adalar, orada yaşayanlara farklı bir deneyim sunuyor. Hadi gelin, siz de dünyanın en büyük adalarına konuk olun.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 3 ADASI

1. Grönland (Danimarka)

  • Dünyanın en büyük adası unvanına sahip Grönland, 2.166.086 km²'lik bir alana yayılıyor.

  • Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan bu adanın %81'i buzullarla kaplıdır. Bu yüzden çoğu alan tarım için uygun değil. Buna rağmen ada 57.000'e yakın nüfusa sahip.

  • Danimarka'ya bağlı bir özerk bölge olan ve kendi kendini yöneten bu adanın başkenti, Nuuk'tur. Nüfusun çoğunluğu da burada yaşar.

  • İklimi kuru ve güneşli olmasına rağmen ortalama sıcaklık -7 civarında seyreder. Yazın bile sıcaklık 0 derece civarlarındadır.

  • Ada, Kuzey Amerika Kıtası'na daha yakın olsa da Avrupa'yla daha kuvvetli bağlara sahip.

  • Muhteşem kış manzaralarına sahip bu adada yerel halk ve İskandinav kökenli halk bir arada yaşıyor. Halk genel olarak yerel dili konuşsa da bazı bölgelerde Danca'da konuşuluyor.

  • Ülkenin adı, yerel halkın konuştuğu Kalaallit dilinde ''Kalaallit'lerin Ülkesi'' anlamına gelirken Danca'da ''Yeşil Ülke'' anlamına gelir.

    • 2. Yeni Gine (Endonezya ve Papua Yeni Gine)

    • Dünyanın en büyük ikinci adası olan Yeni Gine 785.753 km²'lik bir alana sahip.

    • Ada; batısı Endonezya'ya, doğusu da Papua Yeni Gine Devleti'ne ait olacak şekilde ikiye ayrılmış.

    • Doğu Malay Takım Adaları'ndan biri olan Yeni Gine, Pasifik Okyanusu'nda yer alır.

    • Adanın iklimi ılımandır. Bu sayede bitki örtüsü oldukça çeşitlidir ve yemyeşil doğasıyla görenleri her zaman etkilemeyi başarır.

    • Ada yoğun bir yerleşim alanına sahip değil. Aksine farklı tatil tesisle turistik bir yer olarak öne çıkar. Sessiz, sakin ve doğayla iç içe bir tatil isteyenler için doğru bir adres.

    3. Borneo

    • Asya'nın en büyük, dünyanınsa üçüncü büyük adası. 748.168 km²'lik bir alana yayılır.

    • Ada; Endonezya, Malezya ve Brunei arasında paylaşılmış.

    • Tropikal iklime sahip ada, tür çeşitliliği açısından oldukça zengin. Doğanın bütün yönlerini ortaya seren bu ada, turistik olarak da çok ilgi gören yerlerden biri. Ada yağmur ormanlarıyla kaplıdır ve ziyaretçilerine oldukça farklı bir deneyim yaşatır. Tertemiz suları ve zengin canlı çeşitliliği bir yana adada yaban yaşayan bir yerli halkın olması ilgiyi üzerine çekiyor.
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