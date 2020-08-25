Doğasıyla herkesi büyülüyorlar! İşte dünyanın en büyük 3 adası...

Her tarafı uçsuz bucaksız denizlerle çevrili olan bu toprak parçaları, muhteşem manzaraları ve eşsiz ekosistemleriyle görenleri etkisi altına alıyor. Bazı yerleşim merkezlerine de ev sahipliği yapan bu adalar, orada yaşayanlara farklı bir deneyim sunuyor. Hadi gelin, siz de dünyanın en büyük adalarına konuk olun.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 3 ADASI

1. Grönland (Danimarka)

Dünyanın en büyük adası unvanına sahip Grönland, 2.166.086 km²'lik bir alana yayılıyor.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan bu adanın %81'i buzullarla kaplıdır. Bu yüzden çoğu alan tarım için uygun değil. Buna rağmen ada 57.000'e yakın nüfusa sahip.

Danimarka'ya bağlı bir özerk bölge olan ve kendi kendini yöneten bu adanın başkenti, Nuuk'tur. Nüfusun çoğunluğu da burada yaşar.

İklimi kuru ve güneşli olmasına rağmen ortalama sıcaklık -7 civarında seyreder. Yazın bile sıcaklık 0 derece civarlarındadır.

Ada, Kuzey Amerika Kıtası'na daha yakın olsa da Avrupa'yla daha kuvvetli bağlara sahip.