Doğasıyla herkesi büyülüyorlar! İşte dünyanın en büyük 3 adası...

Her tarafı uçsuz bucaksız denizlerle çevrili olan bu toprak parçaları, muhteşem manzaraları ve eşsiz ekosistemleriyle görenleri etkisi altına alıyor. Bazı yerleşim merkezlerine de ev sahipliği yapan bu adalar, orada yaşayanlara farklı bir deneyim sunuyor. Hadi gelin, siz de dünyanın en büyük adalarına konuk olun.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 3 ADASI
1. Grönland (Danimarka)
Dünyanın en büyük adası unvanına sahip Grönland, 2.166.086 km²'lik bir alana yayılıyor.
Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan bu adanın %81'i buzullarla kaplıdır. Bu yüzden çoğu alan tarım için uygun değil. Buna rağmen ada 57.000'e yakın nüfusa sahip.
Danimarka'ya bağlı bir özerk bölge olan ve kendi kendini yöneten bu adanın başkenti, Nuuk'tur. Nüfusun çoğunluğu da burada yaşar.
İklimi kuru ve güneşli olmasına rağmen ortalama sıcaklık -7 civarında seyreder. Yazın bile sıcaklık 0 derece civarlarındadır.
Ada, Kuzey Amerika Kıtası'na daha yakın olsa da Avrupa'yla daha kuvvetli bağlara sahip.
Muhteşem kış manzaralarına sahip bu adada yerel halk ve İskandinav kökenli halk bir arada yaşıyor. Halk genel olarak yerel dili konuşsa da bazı bölgelerde Danca'da konuşuluyor.
2. Yeni Gine (Endonezya ve Papua Yeni Gine)
Dünyanın en büyük ikinci adası olan Yeni Gine 785.753 km²'lik bir alana sahip.
Ada; batısı Endonezya'ya, doğusu da Papua Yeni Gine Devleti'ne ait olacak şekilde ikiye ayrılmış.
Doğu Malay Takım Adaları'ndan biri olan Yeni Gine, Pasifik Okyanusu'nda yer alır.
Adanın iklimi ılımandır. Bu sayede bitki örtüsü oldukça çeşitlidir ve yemyeşil doğasıyla görenleri her zaman etkilemeyi başarır.
3. Borneo
Asya'nın en büyük, dünyanınsa üçüncü büyük adası. 748.168 km²'lik bir alana yayılır.
Ada; Endonezya, Malezya ve Brunei arasında paylaşılmış.
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