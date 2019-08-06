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Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler Uçmakdere'ye bayılacaksınız

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 06.08.2019 07:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanlarından biri haline geldi.

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Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.

Ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkarmanın yanı sıra Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde yürüyüş yapma, yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini yaşıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uçmakdere'nin son yıllarda doğaseverlerin sıklıkla tercih ettiği bir yer haline geldiğini söyledi.

Barut, Uçmakdere'nin denizi ve yeşiliyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade ederek, "Uçmakdere Mahallesi'nde ziyaretçilerin doğayla iç içe organik kahvaltı yapabilecekleri işletmeler mevcut. Uçuş yapmak isteyenler için de uygun pistlerde ziyaretçiler yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştiriyor. Özellikle yakın illerden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerin buradan memnun ayrılması, bölgenin ger geçen gün tanınmasını sağlıyor." diye konuştu.

Doğaseverlere yürüyüş, yüzme ve paraşüt yapma imkanı sunan Uçmakdere'nin il merkezine yakın olduğunu aktaran Barut, herkesin buradaki güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Şarköy Uçmakdere

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