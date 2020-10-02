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  4. Doğduğun Ev Kaderindir'de skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Doğduğun Ev Kaderindir'de skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

02.10.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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TV8'in yeni sezonuyla ekranlara dönen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de ilginç bir hataya imza atıldı.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştıkları 'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı.

MedyaRadar'daki habere göre, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finalinde 'Zeynep' karakterine can veren Demet Özdemir mezuniyet konuşmasında, "Abim 13 yaşında bakımsızlıktan can verdi." ifadeleriyle ekran başındakilere duygusal anlar yaşatmıştı.

13 DEDİ 18 ÇIKTI

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan devamsızlık hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

  1. bölümde 'Zeynep' karakteri abisinin mezarını ziyarete gittiğinde mezar taşında yazan ölüm tarihi kafa karışıklığına sebep oldu.

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Abisinin 13 yaşında öldüğünü söyleyen Zeynep, abisi 'Remzi Göksu'nun mezar taşında yer alan doğum ve ölüm tarihlerine göre 18 yaşında olması büyük bir şaşkınlık yarattı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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