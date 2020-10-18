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  4. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir İtalya'yı salladı

18.10.2020 20:46 | Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir İtalya'yı salladı

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir'in başarılı oyuncusu Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde, İtalya’nın en çok izlenen programlarından Verissimo programına konuk oldu. Her 24 İtalyan'dan biri Özdemir'in konuk olduğu programı izledi.

İtalya’nın en ünlü programları arasında yer alan Verissimo, her hafta dünyaca ünlü bir konuğu ağırlıyor. Dünyanın pek çok yerinden ünlü sanatçıların katıldığı programın bu haftaki konuğu Demet Özdemir’di.

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Yapılanma ölçümlere göre 60 milyon 200 bin nüfusu İtalya'da her 24 İtalyan'dan biri Özdemir'in katıldığı programı izledi.

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Salgın önlemleri sebebiyle seyircisiz çekilen programın ünlü sunucusu Silvia Toffanin, Demet Özdemir'e kariyerinden yeni projesine kadar birçok soru yöneltti. Demet Özdemir, 2 buçuk milyon kişi tarafından izlendi.

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Programın yayınını sırasında büyük ilgi gösteren izleyiciler gece boyunca Twitter üzerinden yaptıkları yorumlarla hem İtalya’da hem de Türkiye’de en çok konuşularla arasında yerini alarak, TT listesine girdi.

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