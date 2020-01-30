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'Doğduğun Ev Kaderindir' Twitter gündeminde!

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in başrol oynadığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin dün akşam ekrana gelen dördüncü bölümüyle de izleyicisinden tam not aldı. Dünyanın dört bir yanından 120 bine yakın tweetle gündemden uzun bir süre düşmedi.

'Doğduğun Ev Kaderindir' Twitter gündeminde!

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dün akşam TV8’de izleyicisiyle buluştu.

Gerçek hayat hikayesinde uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” yayına başlamasıyla birlikte twitter üzerinden 120 bine yakın yorum alırken, Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Arjantin ve Brezilya’da Twitter’ın gündemine oturdu. 14 saat boyunca yorum almaya devam eden dizi sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi oldu ve dünya gündemine de girdi.

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Anahtar Kelimeler:
doğduğun ev kaderindir, twitter,

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